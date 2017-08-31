Резко негативного влияния на рубль ждать не приходится - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль торгуется к доллару без значительных изменений на фоне стабилизации геополитической обстановки и роста интереса иностранных инвесторов к российским активам. Вчерашнее падение нефтяных цен пока не отразилось на курсе отечественной валюты.

В фокусе внимания игроков находятся американские экономические отчеты, которые позволят спрогнозировать изменения в монетарной политике ФРС. Что касается ключевой ставки ЦБ, по словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, инфляция ниже целевых значений открывает возможность для ее снижения. Однако даже в этом случае доходность от операций "carry trade" останется на высоком уровне, поэтому резко негативного влияния на рубль ждать не приходится", - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.