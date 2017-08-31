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31 августа 2017 года 14:41
Deutsche Bank поднял оценку акций Polymetal на 13%, оставив рейтинг "держать"
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 7,8 фунта стерлингов до 8,8 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Polymetal, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет 10,01 фунта стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 9,42 фунта стерлингов за штуку.
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31 августа 2017 года 18:31
Чистый недельный приток капитала в акции РФ был зафиксирован и через Russia-dedicated funds, и через GEM - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели чистый... читать дальше
.31 августа 2017 года 18:07
четверг, 31 августа, российский рынок продолжил двигаться в растущем тренде, 9-ую торговую сессию подряд. Индекс ММВБ сегодня прибавляет 0,9%, РТС – чуть больше, +1,1%, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Позитивную динамику отечественному рынку сегодня задала... читать дальше
.31 августа 2017 года 17:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,2 до $4,63 за штуку. Как говорится в обзоре ИК, кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.31 августа 2017 года 17:15
После того, как платина оказалась недооцененной в середине июля, цены на нее продолжают восстанавливаться, и в начале текущей недели ненадолго превысили планку в 1 000 долл. США за унцию, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Как и в отношении других металлов,... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:50
Сегодня доллар продолжает укрепление, отыгрывая потери у большинства конкурентов, пользуясь хорошей статистикой и возвращением спроса на риск, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки еще остаются под впечатлением вчерашних данных... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:30
"Часто на фондовых рынках происходят интересные и труднообоснуемые движения, особенно в последний день месяца и квартала. Сегодняшний день тому явное подтверждение. Без видимых причин российский фондовый рынок вновь показывает рост, причём он ускорился по сравнению с предыдущими днями. Также стоит... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:05
"Последний день лета торги на европейских биржах начали с роста основных индексов на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в США и Китае. Дело в том, что ускорение роста ВВП США и повышение индекса PMI в производственной сфере Китая усилили ожидания роста двух крупнейших... читать дальше
.31 августа 2017 года 15:45
Москва. 31 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти. читать дальше
.31 августа 2017 года 15:40
"Рубль торгуется к доллару без значительных изменений на фоне стабилизации геополитической обстановки и роста интереса иностранных инвесторов к российским активам. Вчерашнее падение нефтяных цен пока не отразилось на курсе отечественной валюты. В фокусе внимания игроков находятся американские... читать дальше
.31 августа 2017 года 15:06
"Вчера в ходе торгов пара XAU/USD снизилась до локального уровня поддержки — недельной R2 на 1305,61, которая устояла. Курс закрылся в "красной зоне" на отметке 1308,89. В четверг пара вновь предпринимает попытку пробить уровень поддержки и снизиться к недельной R1, которая расположена на 1298,49.... читать дальше
.31 августа 2017 года 14:18
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 5,3 гонконгского доллара до 6,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:52
Акции АЛРОСы в ближайший месяц будут торговаться хуже рынка, в диапазоне 77–83 рублей - ИК "Фридом-Финанс"
На рынке наблюдается преимущественно восходящая динамика, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лидируют бумаги НМТП и ГМК Норильский никель, последние дорожают на фоне роста цены на никель. Также вверх идут бумаги металлургических... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:31
"Валютные торги среды завершились в среду умеренным укреплением рубля. Характерно, что движение нефтяных котировок и общая динамика высокодоходных валют была негативной, однако рубль был поддержан очередной волной керри- трейдеров. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.56 руб. (-28 коп.),... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:15
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ Evraz и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), сообщается в обзоре аналитиков ИК Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ММК, рассчитанная... читать дальше
.31 августа 2017 года 12:50
Рубль остается на довольно стабильных уровнях благодаря сохраняющемуся аппетиту к российскому риску - "Нордеа Банк"
"Рубль остается на довольно стабильных уровнях благодаря сохраняющемуся аппетиту к российскому риску. Накануне рубль укреплялся к доллару, несмотря на снижающуюся нефть и на укрепление доллара на международных площадках. Этому, вероятно, способствовал дополнительный спрос на рубли в связи с... читать дальше
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