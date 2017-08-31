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31 августа 2017 года 12:06
Нефть под давлением на фоне опасений более низкого спроса на нее в среднесрочной перспективе - "Нордеа Банк"
"Нефть под давлением на фоне опасений более низкого спроса на нее в среднесрочной перспективе. Виной сложившейся ситуации продолжают выступать последствия обрушившейся непогоды на побережье Мексиканского залива. Напомним, что ураган «Харви» уже привел к приостановке работы около 25% мощностей НПЗ в США. Накануне стихия двинулась на восток (штат Луизиана), и грозит привести к перебою в работе еще нескольким НПЗ. Участники рынка оценивают перспективы восстановления инфраструктуры, памятуя события 2005г., когда ураган Катрина нанес значительный урон Луизиане. Тогда на восстановление потребовалось порядка 3 месяцев. Пока же «Харви» продолжает подрывать спрос на нефть. Накануне выходил отчет Минэнерго США, который отразил снижение запасов нефти, за неделю, закончившуюся 25 августа на 5.4 mn bbl. Однако рынок оставил без внимания данную статистику, т.к. она не учитывает события, связанные с ураганом. Из прочих факторов которые формируют настроения на рынке стоит отметить сохраняющиеся перебои поставок из Ливии, которые впрочем остаются без должного внимания на фоне вышеупомянутой истории. Сегодня пройдет встреча министров энергетики РФ и Ирака, интерес представляет собой тематика возможного продления соглашения ОПЕК+ на период до июня 2018г. Brent краткосрочно на отметках $50-52/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.
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31 августа 2017 года 18:31
Чистый недельный приток капитала в акции РФ был зафиксирован и через Russia-dedicated funds, и через GEM - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 30 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели чистый... читать дальше
.31 августа 2017 года 18:07
четверг, 31 августа, российский рынок продолжил двигаться в растущем тренде, 9-ую торговую сессию подряд. Индекс ММВБ сегодня прибавляет 0,9%, РТС – чуть больше, +1,1%, констатирует аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Позитивную динамику отечественному рынку сегодня задала... читать дальше
.31 августа 2017 года 17:45
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,2 до $4,63 за штуку. Как говорится в обзоре ИК, кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.31 августа 2017 года 17:15
После того, как платина оказалась недооцененной в середине июля, цены на нее продолжают восстанавливаться, и в начале текущей недели ненадолго превысили планку в 1 000 долл. США за унцию, указывает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Как и в отношении других металлов,... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:50
Сегодня доллар продолжает укрепление, отыгрывая потери у большинства конкурентов, пользуясь хорошей статистикой и возвращением спроса на риск, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Игроки еще остаются под впечатлением вчерашних данных... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:30
"Часто на фондовых рынках происходят интересные и труднообоснуемые движения, особенно в последний день месяца и квартала. Сегодняшний день тому явное подтверждение. Без видимых причин российский фондовый рынок вновь показывает рост, причём он ускорился по сравнению с предыдущими днями. Также стоит... читать дальше
.31 августа 2017 года 16:05
"Последний день лета торги на европейских биржах начали с роста основных индексов на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в США и Китае. Дело в том, что ускорение роста ВВП США и повышение индекса PMI в производственной сфере Китая усилили ожидания роста двух крупнейших... читать дальше
.31 августа 2017 года 15:45
Москва. 31 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти. читать дальше
.31 августа 2017 года 15:40
"Рубль торгуется к доллару без значительных изменений на фоне стабилизации геополитической обстановки и роста интереса иностранных инвесторов к российским активам. Вчерашнее падение нефтяных цен пока не отразилось на курсе отечественной валюты. В фокусе внимания игроков находятся американские... читать дальше
.31 августа 2017 года 15:06
"Вчера в ходе торгов пара XAU/USD снизилась до локального уровня поддержки — недельной R2 на 1305,61, которая устояла. Курс закрылся в "красной зоне" на отметке 1308,89. В четверг пара вновь предпринимает попытку пробить уровень поддержки и снизиться к недельной R1, которая расположена на 1298,49.... читать дальше
.31 августа 2017 года 14:41
Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций Polymetal (MOEX: POLY) с 7,8 фунта стерлингов до 8,8 фунта стерлингов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.31 августа 2017 года 14:18
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 5,3 гонконгского доллара до 6,8 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:52
Акции АЛРОСы в ближайший месяц будут торговаться хуже рынка, в диапазоне 77–83 рублей - ИК "Фридом-Финанс"
На рынке наблюдается преимущественно восходящая динамика, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Лидируют бумаги НМТП и ГМК Норильский никель, последние дорожают на фоне роста цены на никель. Также вверх идут бумаги металлургических... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:31
"Валютные торги среды завершились в среду умеренным укреплением рубля. Характерно, что движение нефтяных котировок и общая динамика высокодоходных валют была негативной, однако рубль был поддержан очередной волной керри- трейдеров. Курс доллара на закрытие биржи составил 58.56 руб. (-28 коп.),... читать дальше
.31 августа 2017 года 13:15
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" начала анализ Evraz и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), сообщается в обзоре аналитиков ИК Владимира Скляра и Анастасии Тихоновой. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ММК, рассчитанная... читать дальше
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