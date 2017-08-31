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31 августа 2017 года 11:26

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", Норникель обновил пик с февраля

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов на разнополярных внешних сигналах, лидерами роста выступают бумаги металлургов во главе с "Норникелем" (MOEX: GMKN), обновившим максимумы с февраля на фоне роста цен на металлы.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2011,23 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1082,12 пункта (-0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.

Доллар стоит 58,55 рубля (-0,01 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Норникеля" (+2,3%, до 9721 рубля), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Индексы в США в выросли благодаря сильным статданным и хорошей отчетности крупных компаний. Отраслевая организация ADP сообщила, что число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс.

Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.

Также в среду министерство торговли США опубликовало пересмотренную оценку роста ВВП страны во втором квартале 2017 года. Согласно новым данным, американская экономика увеличилась на 3% в пересчете на годовые темпы (максимум с I квартала 2015 года) при прогнозах роста на 2,7-2,8%.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов (выросла Япония, просел Китай) на статданных из Китая и США, плюсует Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,1-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в текущем месяце. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

Вместе с тем PMI в сфере услуг КНР в августе опустился с 54,5 до 53,4 пункта - самой низкой отметки с мая 2016 года.

На нефтяном рынке цены остаются под давлением после падения в среду, вызванного данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $50,66 за баррель (-0,1% и -2,2% в среду), октябрьская цена WTI - $46 за баррель (+0,1% и -1% в среду).

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.

Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви".

По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич отмечает, что утром в четверг внешний фон смешанный, основным поводом к продажам акций служит ситуация на рынке нефти, где Brent, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США, отступила ниже $51 за баррель. На котировки "черного золота" давят опасения снижения потребления нефти за счет закрытия перерабатывающих мощностей в Штатах в связи с ураганом "Харви".

Коррекции также будет способствовать желание спекулянтов зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет сдерживать продажи в российских акциях. С открытием торгов в Европе не исключено продолжение роста основных индексов, благодаря чему рынок акций РФ отыграет часть потерь.

Ураган "Харви" окажет лишь временное влияние на большую часть нефтеперерабатывающих мощностей в Штатах, а значит, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться дальнейшее снижение запасов, что не позволит нефти марки Brent уйти под отметку $50 за баррель и может уже сейчас способствовать восстановлению котировок.

В США в четверг будут опубликованы данные по потребительской инфляции и заявкам на пособие по безработице, индексы личных доходов и расходов, а также индекс деловой активности ассоциации менеджеров Чикаго. Выход статистики может оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику рынков.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, сильные макроданные из США (ВВП во 2-м квартале, данные по занятости от ADP) и ожидания позитивной официальной статистки по рынку труда за август в пятницу усиливают спекуляции на тему третьего повышения ставки Федрезерва США в этом году. На этом фоне доллар укрепляется, что в сочетании с негативным влиянием урагана "Харви" на спрос оказало давление на котировки Brent и рисковые активы. Не стоит игнорировать и очередной твит Дональда Трампа, в котором он заявил, что теряет терпение в отношении Пхеньяна и отказался от идеи переговоров - это вряд ли снижает геополитическую напряженность.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов оценивает внешний фон как нейтральный и полагает, что рост японской иены демонстрирует возврат аппетитов к риску.

Нефть вышла из диапазона вниз, следующей целью снижения выступает отметка $50 за баррель Brent. Данные от Минэнерго подтвердили увеличение запасов, и по крайней мере до следующей недели котировки будут оставаться под давлением.

Российский рубль пока не демонстрирует признаков слабости, текущие действия ЦБ и Минфина поддерживают котировки рубля. Но в случае ускорения роста доллара на глобальных рынках и снижения нефти у рубля не будет шансов.

Фондовые индексы России могут продолжить ралли, индекс РТС подошел к важному уровню 1085 пунктов, закрепление выше которого говорит о смене негативной динамики с марта этого года. Индекс ММВБ пока не достиг 2040 пунктов, но за счет роста акций электроэнергетиков и металлургов данный уровень может быть достигнут уже на следующей неделе. В четверг российские индексы могут прибавить в пределах 0,5%, считает аналитик.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, восстановление аппетита к риску на развитых рынках пока не выглядит устойчивым ввиду актуальности набора риск-факторов. Во-первых, есть неопределенность с влиянием урагана "Харви" на состояние американской экономики в III квартале, а также затягивание с повышением планки госдолга. Во-вторых, инвесторы пока не видят конкретики по планам сокращения налоговой нагрузки корпоративного сектора, а Д.Трамп накануне высказался лишь о готовности упростить налоговое администрирование и снизить налоги для американцев со средним уровнем доходов (но это не те новости, которые последние месяцы ждут участники рынка). До конца недели инвесторы продолжат следить за макроэкономическими публикациями, в фокусе внимания - данные по динамике доходов и расходов граждан США в июле и числу новых рабочих мест, а также страновые PMI.

На российском рынке акций с технической точки зрения локальной целью для роста может стать диапазон 2030-2035 пунктов по индексу ММВБ, и перемещение на эти уровни возможно даже при удержании ценами на нефть области $50-53 за баррель. Динамику лучше рынка могут продемонстрировать акции банковского и потребительского секторов, а также электроэнергетики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+6%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,4%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,4%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2%),

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-6,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 7,917 млрд руб. (из них 1,976 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Интерфакс, Финмаркет/
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