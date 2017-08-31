Рубль продолжает постепенное снижение - Локо-Банк

"Рубль продолжает постепенное снижение, но оно весьма скромное, несмотря на падение нефти до $50,8 за баррель Brent. Пока рубль остается лишь немного ниже 58,5 к доллару, и сентябрь, судя по всему, рубль закончит весьма неплохо – выше 59 руб. за доллар. Рост аппетитов инвесторов к рисковым активам дал рублю возможность сопротивляться внешнему негативу, большую роль сыграли успешные аукционы Минфина, на которых спрос почти в три раза превышал предложение. При этом общее удорожание доллара и дешевеющая нефть все же могут ударить по рублю, но это будет означать сложное и негативное начало сентября для российской валюты. Пока укрепление доллара на рынке будет продолжаться, поэтому для рубля факторов роста нет, по крайней мере, в первой половине дня. Новости с нефтяного рынка способны изменить ситуацию, но вряд ли изменение будет серьезным", - отмечает заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.