"Атон" поднял рейтинг GDR "Норникеля" до "покупать" и оценку на 9%

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $18,3 до $20 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $16,38 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,15 за штуку.