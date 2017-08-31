Рынок ОФЗ: первичное предложение продолжает давить - Росбанк

"Рынок ОФЗ выдал удивительно спокойную сессию, если принять во внимание стабилизацию внешнего фона, укрепление рубля и неожиданные данные Росстата по ускорению дефляции, - комментируют эксперты Росбанка. - Покупатели доминировали в течение всей сессии, однако, изменение кривой по итогам дня составило от -1 бп на переднем участке до -3 бп в длине. С одной стороны, расклад сил перед сентябрьским заседанием ЦБ остается неоднозначным (между -25 бп и -50 бп), с оглядкой на исторически выжидательную позицию российского регулятора. С другой стороны, первичное предложение продолжает давить. Вчера Минфин полностью разместил 20.6 млрд руб. 9-летних 26219 с фиксированной ставкой купона и 15 млрд руб. 5-летнего «флоатера» 29012. Нельзя, однако, не заметить, что большая часть первого аукциона и весь объем второго ушли в руки крупных «якорных» заявок. Формально, после вчерашних аукционов, Минфин выполнил квартальный план по заимствованиям на среднем участке кривой (263 млрд руб. против 250 млрд руб.). На участке до 5 лет Министерству еще предстоит занять 35 млрд руб., а на участке выше 10 лет – 55 млрд руб. Как и всегда, в своей политике заимствований Минфин больше будет ориентироваться на рыночную обстановку, нежели на индикативный план-график, с предпочтением, если ситуация позволяет, более длинных выпусков".