31 августа 2017 года 10:20
Рубль немного слабеет к доллару и евро на фоне стабильной нефти
Москва. 31 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне стабильных цен на нефть.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,57-58,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,64 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,76 руб./EUR1 (+12 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 9,8 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 63,64 рубля.
Доллар при этом оказался на 9,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 44,57 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро при открытии торгов на фоне относительно стабильных цен на нефть. Котировки "черного золота" резко понизились в среду после выхода данных от Минэнерго США, отреагировав на рост запасов дистиллятов в стране на прошлой неделе. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг снизилась на 0,04% - до $50,71 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,02% - до $45,93 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы Brent подешевели более чем на 2%, WTI - более чем на 1%.
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.
Указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви". По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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