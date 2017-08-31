На рынке нефти продолжают доминировать медведи - AMarkets

"На рынке нефти продолжают доминировать медведи, анализирующие последствия тропического шторма Харви для всего энергетического сектора. Трейдеры ожидают выхода официального отчета с оценкой экономического ущерба, причиненного стихийным бедствием в Мексиканском заливе. По данным Администрации энергетической информации США (EIA), запасы нефти за неделю, закончившуюся 25 августа, снизились на 5,4 млн. баррелей. Снижение объёма запасов продолжается восемь недель подряд. Аналитики по опросу S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение объёма запасов на 1,5 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов в США на прошлой неделе на 5,7 млн. баррелей. Запасы бензина почти не изменились, запасы дистиллятов выросли на 700 тыс. баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн. баррелей. Очевидно, что публикуемые данные пока не отражают действительных последствий урагана Харви. Большинством экспертов полагают, что статистическая картина запасов начнет меняться уже со следующего отчета, создавая еще больше оснований для снижения цен на нефть. Давление на котировки черного золота оказывает и восстановление доллара вдоль широкого рынка, продолжающего готовиться к выходу завтрашнего отчёта по национальному рынку труда. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции с целью закрепления нефти марки Brent ниже $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.