Страхи на рынке нефти усиливаются - eToro

На рынке нефти ускорились распродажи, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Brent дешевеет с начала недели, снова вернув в "игру" отметку 50 после того, как коснулась минимума в зоне 50,50. Таким образом, перспективы возвращения котировок за пределы уровня 52 отдалились.

Сырьевые площадки продолжают игнорировать все, что не имеет отношения к урагану "Харви". Трейдеры подсчитывают потенциальные объемы излишков сырой нефти, которую стало некому перерабатывать. И страхи по поводу резкого роста запасов в ближайшие недели подпитывают негатив. Но уже накануне вечером стали появляться сообщения о постепенном отступлении стихии, что может несколько снизить напряжение на рынке.

Отчет Минэнерго ожидаемо остался без внимания – рынок не интересует статистика, собранная до того, как на американское побережье Мексиканского залива ворвался шторм. Между тем запасы нефти сократились на 5,4 млн баррелей, тогда как объемы запасов бензина и дистиллятов немного увеличились, что вкупе с ростом добычи на 12,3% г/г в любом случае не способствовало росту цен. Локально силы Brent также подорвал доллар, который привлек покупателей и в течение всего дня восстанавливался против большинства валют.

Сегодня рынок "черного золота" продолжит ждать известий из США. Дополнительное давление на котировки вчера оказали сообщения о закрытии крупнейшего в стране НПЗ, если в ближайшее время о приостановке работы рапортует еще несколько предприятий, распродажи нефти продолжатся. Признаки ослабления стихии способны удержать актив от более внушительного падения, но к восстановлению пока вряд ли приведут, отмечает специалист eToro.