31 августа 2017 года 10:01
Утренние прогнозы: нефть - фактор, сдерживающий дальнейший рост акций
Рынок акций РФ в среду превысил 2000 пунктов по ММВБ, сегодня аналитики ждут попыток продолжения роста, хотя сдерживающим фактором будет нефть.
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителе, где нефть марки Brent, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США, отступила ниже 51 доллара. Этому также будет способствовать желание спекулянтов зафиксировать прибыль по краткосрочным "длинным" позициям. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет сдерживать продажи в наших акциях. Отметим, что с открытия Европы, где мы не исключаем продолжения роста основных индексов, наш рынок может отыграть часть потерь. В середине торгов внимание игроков вновь будет сосредоточено на рынке энергоносителей, где возможен коррекционный рост. Ураган "Харви" окажет лишь временное влияние на большую часть нефтеперерабатывающих мощностей в Штатах, а значит, в среднесрочной перспективе мы увидим дальнейшее снижение запасов, что не позволит нефти марки Brent уйти под отметку 50 долларов и может уже сейчас способствовать восстановлению котировок "черного золота"".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ближайшей целью роста отечественных индексов, по нашему мнению, выступят уровень 2025 по ММВБ и 1094 по РТС, но падение цен на нефть не исключает вероятность коррекции в ближайшие торговые сессии до 1993 и 1072 соответственно. Выход сильной полугодовой отчетности российских компаний делает их привлекательным активом в глазах многих инвесторов, но сильная зависимость экономики от цен на энергоносители по-прежнему привносит негативный эффект".
ИК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Вышедший отчет EIA показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 августа, снизились на 5,4 млн барр., добыча выросла на 2 тыс. барр. Судя по всему, на следующей неделе в отчетах API и EIA рынки должны увидеть существенное снижение запасов бензина из-за последствий стихийного бедствия, обрушившегося на нефтеносные районы США. Котировки сорта Brent на прошедшей торговой сессии закрылись ниже поддержки $51,4, и на данный момент есть риски снижения к отметке $50. Индекс ММВБ на торгах в среду закрылся выше психологической отметки 2000 пунктов, и при развитии положительной тенденции цели роста расположены в районе 2030 и 2050 пунктов. Поддержкой на текущий момент служит уровень 1980 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фондовые индексы России продолжают ралли, индекс РТС подошел к важному уровню 1085 пунктов, закрепление выше которого говорит о смене негативной динамики с марта этого года. ММВБ пока не достиг 2040 пунктов, но за счет роста электроэнергетиков и металлургов данный уровень может быть достигнут уже на следующей неделе. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и роста российских индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Магнита" и НЛМК".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках преимущественно позитивная. Российские индексы могут продолжить рост, хотя сдерживающим фактором будет нефть, которая торгуется ниже $51 за баррель Brent".
Опубликовано: /Финмаркет/
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