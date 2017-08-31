Ожидаем роста фондовых индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер

"Фондовые индексы России продолжают ралли, индекс РТС подошел к важному уровню 1085 пунктов, закрепление выше которого говорит о смене негативной динамики с марта этого года. ММВБ пока не достиг 2040 пунктов, но за счет роста электроэнергетиков и металлургов данный уровень может быть достигнут уже на следующей неделе. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и роста российских индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции "Магнита" и НЛМК", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.