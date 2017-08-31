Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду благодаря сильным статданным из США и хорошей отчетности крупных компаний. Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс. Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.

Также в среду министерство торговли США опубликовало пересмотренную оценку роста ВВП страны во втором квартале 2017 года. Согласно новым данным, американская экономика увеличилась на 3% в пересчете на годовые темпы, то есть максимальными темпами с I квартала 2015 года. Предварительная оценка равнялась 2,6%, и аналитики, опрошенные американскими агентствами, ожидали ее повышения до 2,7-2,8%.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в четверг на фоне сильных статданных из США и Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,71%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,4%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в текущем месяце. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта. Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста. Вместе с тем PMI в сфере услуг КНР в августе опустился с 54,5 до 53,4 пункта - самой низкой отметки с мая 2016 года.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после резкого снижения в среду, вызванного данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в четверг снизилась на 0,3% - до $50,7 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на 2,19% - до $50,86 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,07% - до $45,93 за баррель. Контракт подешевел на 1,03% - до $45,96 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с. Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви". По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала более чем в 2,4 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,589 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,634 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 августа вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 525,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+1,5%), "РЖД-17" (+1,14%) и "МТС-001P-01" (+0,63%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-17" (-1,15%), "Бинбанк БО-05" (-0,88%) и "ГТЛК БО-08" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что наблюдательный совет Сбербанка (MOEX: SBER) РФ утвердил программу облигаций с номинальной стоимостью всех выпусков 150 млрд рублей. Облигации будут выпускаться без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия программы - 5 лет. Ранее Сбербанк не выпускал "вечные" облигации.

ООО "ВИС Девелопмент" намерено до февраля 2018 года разместить два облигационных займа общим объемом 4 млрд рублей для рефинансирования средств, привлеченных на реализацию проекта по строительству образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе. В сентябре планируется выпустить облигации на 1,7 млрд рублей и до февраля - на 2,3 млрд рублей. Срок обращения займов составит до 1,5 лет. Ежеквартальных купонных периодов планируется не более шести. Ставка купона ожидается на уровне 10,5-11% годовых. Цена размещения будет равна номиналу (1 тыс. рублей).

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 16-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 4,9% годовых (12,22 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серии на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставка 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставка 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.

Связь-банк в рамках оферты приобрел 19,5 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 0,4% выпуска бондов. По данным Связь-банка, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 4 млн 980,5 тыс. облигаций данной серии (99,6% выпуска). Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего 6-го купона - 9,25% годовых. Дата погашения займа - 26 февраля 2018 года.

Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 887,051 тыс. биржевых облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 887 млн 831 тыс. 604,88 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 17,74% бондов выпуска. Облигации серии БО-12 объемом 5 млрд рублей были размещены в феврале 2016 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,65% годовых, 3-го купона - 9,65% годовых, 4-8-го купонов - 8% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет 28 августа 2019 года.