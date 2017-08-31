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31 августа 2017 года 09:36

Brent торгуется у $50,8 за баррель

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона поднимается в четверг. Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду благодаря сильным статданным из США и хорошей отчетности крупных компаний.

Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс.

Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.

Также в среду министерство торговли США опубликовало пересмотренную оценку роста ВВП страны во втором квартале 2017 года. Согласно новым данным, американская экономика увеличилась на 3% в пересчете на годовые темпы, то есть максимальными темпами с I квартала 2015 года.

Предварительная оценка равнялась 2,6%, и аналитики, опрошенные американскими агентствами, ожидали ее повышения до 2,7-2,8%.

Стоимость акций Caterpillar увеличилась на 1,3%, как и котировки бумаг Microsoft.

Акции производителя алкоголя Brown-Forman выросли в цене на 3,6% благодаря сильной отчетности компании за первый финквартал. Компания увеличила чистую прибыль до $178 млн с $144 млн годом ранее и увеличила выручку до $723 млн с $661 млн. Показатели превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Vera Bradley Inc., производящей сумки, упала на 9,2%, несмотря на то, что ее квартальная отчетность приятно удивила инвесторов.

Капитализация ритейлера модной одежды Chico's FAS рухнула на 4%. Прибыль и выручка компании во втором квартале оказались хуже ожиданий рынка.

Бумаги сети книжных магазинов Barnes & Noble Inc. подешевели на 18%. Компания сообщила, что ее убыток в минувшем квартале вырос до $34,8 млн с $27,9 млн, несмотря на то, что выручка повысилась до $356 млн с $239 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average 30 августа повысился на 27,06 пункта (0,12%) и составил 21892,43 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 11,29 пункта (0,46%) - до 2457,59 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 66,42 пункта (1,05%) и составил 6368,31 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимается в четверг на фоне сильных статданных из США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 повысился в ходе торгов на 0,8%, более широкий Topix растет на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,7%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,4%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%.

Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс.

Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.

Также в среду министерство торговли США опубликовало пересмотренную оценку роста ВВП страны во втором квартале 2017 года. Согласно новым данным, американская экономика увеличилась на 3% в пересчете на годовые темпы, то есть максимальными темпами с I квартала 2015 года.

Предварительная оценка равнялась 2,6%, и аналитики, опрошенные американскими агентствами, ожидали ее повышения до 2,7-2,8%.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в текущем месяце. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта.

Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

Вместе с тем PMI в сфере услуг КНР в августе опустился с 54,5 до 53,4 пункта - самой низкой отметки с мая 2016 года.

"Статданные из США и Китая сигнализируют о том, что восстановление глобальной экономики ускоряется, что является позитивным фактором для прибыли компаний и экспортеров, поставляющих свою продукцию в эти страны", - говорит глава исследовательского отдела First Metro Investment Corp. Кристина Уланг.

Котировки акций Fosun International подскочили на 11% на торгах в Гонконге, рекордными темпами с июля 2015 года. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии на 34%.

Цена бумаг японской фармкомпании Daiichi Sankyo выросла на 5,3% после того, как Nikkei Business сообщил о том, что в минувшем году британская AstraZeneca пыталась ее приобрести.

Капитализация Fujifilm Holdings увеличилась на 6,3%, до максимума за пять месяцев, на новости о том, что руководство компании одобрило программу выкупа акций.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в четверг после резкого снижения в среду, вызванного данными о росте запасов дистиллятов в США на прошлой неделе.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК в четверг снизилась на $0,04 (0,08%) - до $50,82 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $1,14 (2,19%) - до $50,86 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,07%) - до $45,93 за баррель. Контракт подешевел на $0,48 (1,03%) - до $45,96 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка.

Между тем на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей.

Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с.

Отмечается, что указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви".

По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 4,25 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, объем оставшихся нефтеперерабатывающих мощностей в стране упал до минимального уровня за семь лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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