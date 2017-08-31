Внешний фон для рынка акций противоречив - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителе, где нефть марки Brent, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США, отступила ниже 51 доллара. Этому также будет способствовать желание спекулянтов зафиксировать прибыль по краткосрочным "длинным" позициям. При этом ситуация на внешних фондовых площадках будет сдерживать продажи в наших акциях. Отметим, что с открытия Европы, где мы не исключаем продолжения роста основных индексов, наш рынок может отыграть часть потерь. В середине торгов внимание игроков вновь будет сосредоточено на рынке энергоносителей, где возможен коррекционный рост. Ураган "Харви" окажет лишь временное влияние на большую часть нефтеперерабатывающих мощностей в Штатах, а значит, в среднесрочной перспективе мы увидим дальнейшее снижение запасов, что не позволит нефти марки Brent уйти под отметку 50 долларов и может уже сейчас способствовать восстановлению котировок "черного золота", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.