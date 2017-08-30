Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста спроса на рисковые активы и объявленной санации "ФК Открытие"

Москва. 30 августа. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, несмотря на нестабильную динамику мировых цен на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также снятия напряженности в банковском секторе после объявленного ЦБ РФ решения о санации банка "ФК Открытие".

Курс доллара США составил 58,3375 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 49,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,60 руб./EUR1, снизившись на 83 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 64,7 копейки, опустившись до 63,41 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост курса рубля к доллару и евро в среду связан прежде всего с возобновившимся у мировых инвесторов "аппетитом к риску", что выражается в подъеме мировых фондовых рынков, в том числе российского, а также большинства валют emerging markets. При этом нестабильная ситуация на нефтяных площадках не в состоянии "перебить" фактор возросшего "аппетита к риску", и поэтому российский рубль подрастает. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают снизившиеся риски возможных финансовых проблем в отечественном банковском секторе после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие", что в итоге успокоило участников рынка.

Почти все мировые рынки растут в среду, восстанавливаясь после значительного падения накануне, связанного с запуском северокорейской баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем говорится: "Совет безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами". Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику в среду вечером, несмотря на данные о значительном падении запасов этого топлива в США по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустилась на 0,4% - до $51,78 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,28% - до $46,57 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 5,39 млн баррелей, что существенно превысило ожидания рынка. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы увеличились на 689 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли незначительно - на 35 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 748 тыс. баррелей. Загруженность НПЗ неожиданно подскочила на 1,2 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 1 процентный пункт. Нефтедобыча в Штатах выросла на 2 тыс. б/с. Указанные данные отражают ситуацию до того, как на побережье США обрушился ураган "Харви". По оценкам экспертов, стихия привела к приостановке НПЗ, перерабатывающих свыше 2 млн баррелей нефти в сутки, что могло вызвать существенный скачок запасов нефти в стране.

"Сегодня наблюдается рост российского рубля к доллару и евро благодаря активизировавшемуся спросу мировых инвесторов на российские активы, в том числе акции и облигации. При этом динамика мировых цен на нефть, напротив, не способствует росту нацвалюты. Но финансовые потоки сегодня таковы, что рубль укрепляется, несмотря даже на нефть. Во второй половине недели нас ждет большая порция новой макроэкономической статистики как в США, так и в Европе, что может вызвать рост волатильности валютных курсов, в частности, более глубокую отрицательную коррекцию евро против доллара на Forex. Кроме того, статистика может нанести удар по рисковым активам, что в итоге негативно скажется на динамике российского рубля. Пока же внешние факторы в совокупности позитивны для рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Сообщение об очередном запуске ракеты КНДР на этой неделе взволновало финансовые рынки, однако не оказало значимого влияния на валюты стран с развивающимися рынками, позиции которых в основном оставались достаточно сильными относительно доллара. Данные об изменении занятости от ADP и новая оценка динамики ВВП США во втором квартале оказались лучше ожиданий, однако обеспечили лишь несущественную и кратковременную поддержку доллару, который по-прежнему находится под давлением политической неопределенности в США и отстающей инфляции. Внешние условия пока благоприятны для рубля, и курс доллара в ближайшие два дня, вероятнее всего, будет формироваться в коридоре 58-59 рублей", - полагает главный аналитик Бинбанка (MOEX: MDMB) Наталья Ващелюк.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, "рубль предпринимает попытки отыграть вчерашнее падение в условиях восстановления глобального спроса на риск. Дополнительную поддержку российской валюте оказывают аукционы Минфина, а также стабилизация ситуации в банковской отрасли РФ. Напряжение вокруг КНДР постепенно ослабевает, несмотря на агрессивные заявления Пхеньяна. Совет безопасности ООН признал северокорейские ракетные пуски угрозой всему миру, однако не стал вводить новых санкций в отношении этой страны".

В свою очередь эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский отмечает, что "рубль отказывается падать даже в условиях возвращения спроса на доллар и продолжения удешевления нефти. Сырьевой сегмент продолжает оценивать масштабы последствий урагана "Харви" и влияние закрытия техасских НПЗ на энергетическую индустрию США и мировой рынок "черного золота" в целом. Пока по-прежнему перевешивают страхи по поводу увеличения запасов сырой нефти из-за парализации перерабатывающих предприятий. Сегодняшний отчет Минэнерго по запасам вряд ли привлечет внимание рынка и сильно повлияет на текущую расстановку сил. Понижательные риски для Brent остаются в силе. На этом фоне у нашей валюты не так много пространства для роста, особенно учитывая оживление "быков" по доллару, которые решили купить валюту после очередной волны распродаж. Также игроки порадовались сдержанной реакции Дональда Трампа на очередной запуск ракеты КНДР и теперь ждут заявления американского президента на тему налоговой реформы".

"Банк ФК "Открытие" перешел в состояние санации, 75% его акций становятся собственностью Фонда консолидации банковского сектора, созданного по инициативе Банка России, причем сам Банк России уже ссудил "Открытию", в том числе и без залога, более 300 млрд рублей. 25% акций останется у прежних собственников. Это значит, что банк продолжит работу в нормальном режиме. Вкладчики не пострадают. Как не пострадают и держатели облигаций, включая субординированные выпуски. Ликвидности и у самого Банка России, и непосредственно в банковской системе достаточно, чтобы обеспечить и восстановление полноценной работы "Открытия" вместе с его дочерними структурами, и не допустить проблем в прочих крупных банках и финансовых компаниях. Так что потрясений для самого "Открытия" или для всей системы в ближайшие месяцы ждать не стоит", - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 31 августа на 19,86 копейки, до 58,7306 руб./$1, и понизил курс евро на 23,06 копейки, до 70,2007 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 2,88 копейки по отношению ко вторнику и составил 58,6363 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 11,08 копейки по отношению к 29 августа и составил 58,6056 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 346,152 млн, из которых $1 млрд 174,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 171,268 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 57,45 копейки к значению вторника - до 70,0622 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 75,29 копейки по отношению к 29 августа и составил 69,9039 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR558,357 млн, из которых EUR255,372 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,80% годовых и 9,03% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц также подросла на 2 б.п., до 9,10% годовых. Вместе с тем среднесрочные кредитные ставки (на срок 2 и 3 месяца) снизились на 1 б.п., до 9,11% годовых, а ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне 9,00% годовых.

"К утру среды остатки на корсчетах в ЦБ пополнились почти на 250 млрд рублей (как за счет прихода бюджетной ликвидности, так и средств, привлеченных в РЕПО у Федерального казначейства), поэтому ставки МБК лишь незначительно выросли, реагируя на депозитные операции ЦБ, проведенные накануне", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.