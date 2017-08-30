Рынок акций РФ в среду превысил 2000 пунктов по ММВБ на внешнем оптимизме, раллировал на 8% ВТБ

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в среду превысил 2000 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, несмотря на слабую нефть из-за последствий урагана "Харви" в США и укрепление рубля; раллировали акции ВТБ, упали бумаги "Аэрофлота" после выхода корпоративных отчетов.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2008,88 пункта (+1%) - максимум с середины мая, индекс РТС - 1084,41 пункта (+1,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар упал до 58,36 рубля (-0,48 рубля).

В лидерах роста выступили акции ВТБ (+8%, до 0,0648 рубля - максимум более чем за месяц), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%),"Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +2,7% "префы").

Поддержку акциям ВТБ оказал отчет банка за 7 месяцев по МСФО: чистая прибыль выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 67,7 млрд рублей.

Просели акции "Аэрофлота" (-3,3%, до 198 руб. - минимум с начала июля), "Газпрома" (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,5%).

Согласно отчету, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 17% - до 2,89 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал показатель на уровне 5,9 млрд рублей. Показатель EBITDA компании упал почти в 2 раза, до 15,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 20,8 млрд рублей).

Мировые рынки в среду выросли, ликвидировав падение, связанное с очередным запуском северокорейской баллистической ракеты, которая вошла в воздушное пространство Японии. Одним из положительных факторов стали данные Conference Board о потребительском доверии в США, которое неожиданно выросло в августе до 122,9 пункта (максимум с марта) при прогнозах снижения до 120,7 пункта.

Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Также инвесторы следят за последствиями урагана "Харви", который привел к значительным разрушениям в Техасе. Ливни в этом штате, а также в соседней Луизиане продолжатся, наводнения набирают силу.

Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем говорится: "Совет безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".

Оценка роста ВВП США во II квартале, согласно вышедшему в среду отчету Минторга США, пересмотрена с 2,6% до 3%, максимума с начала 2015 года (ожидался подъем на 2,7-2,8%).

Инвесторы обеспокоены приостановкой работы техасских НПЗ, обеспечивающих около 20% нефтепереработки в США, после урагана "Харви", поскольку не ясно, когда возобновится нормальная работа. Вместе с тем они ждут официальных данных о коммерческих запасах нефти в США.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США показали падение запасов нефти на неделе (до 25 августа) на 5,392 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,75 млн баррелей, а также рост нефтедобычи всего на 2 тыс. б/с, однако статистика на повлияла на рыночные цены.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $51,61 за баррель (-0,1% и +0,2% во вторник), октябрьская цена WTI - $46,55 за баррель (+0,2% и -0,3% накануне).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, российские фондовые индексы выросли благодаря благоприятному внешнему фону. На валютных рынках произошел мощный откат евро - с $1,2 до $1,19. Усилившийся доллар США спровоцировал коррекцию commodities, в том числе и цен на Brent. Однако это не помешало доллару на бирже в Москве вновь двинуться в район ниже 58,5 руб./$1, и евро был обречен опуститься под отметку 70 руб./EUR1.

Внешний фон на фондовых рынках в среду оставался умеренно положительным. Рублевый индекс ММВБ успешно протестировал "круглые" 2000 пунктов и сумел закрепиться выше этой психологической границы. Долларовый индекс РТС превысил 1080 пунктов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, индекс ММВБ в среду пробил отметку 2000 пунктов, торгуясь на повышенных объемах, при этом день вновь прошел под флагом корпоративной отчетности. ВТБ увеличил прибыль по МСФО в I полугодии в 4 раза, "Газпром" (MOEX: GAZP) сократил прибыль по МСФО в I полугодии на 34,8% (до 408,05 млрд рублей). Результат "Газпрома" по МСФО оказался лучше, чем по РСБУ, но при росте выручки на 4,75% рынок ожидал большего. "Мегафон" (MOEX: MFON) (+0,7%) сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО на 22,2% в I полугодии при росте консолидированной выручки на 13,9%. Розничная сеть "Лента" смогла увеличить свою прибыль в I полугодии на 3,8% при росте выручки на 16,7%. "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,03%) продолжила череду слабых отчетов строителей, сообщив об убытке в размере 2,5 млрд рублей в I полугодии против прибыли 1,7 млрд рублей годом ранее. АФК "Система" снизила выручку в I полугодии на 0,6% и получила убыток в размере 799 млн рублей.

В целом стоит отметить рост акций черной металлургии и банковского сектора - последний воодушевлен сильным отчетом ВТБ и общим снижением рисков после новостей о господдержке банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).

Нефть продолжает снижаться на последствиях урагана "Харви". Бензин в США подорожал уже на 13% с начала недели, так как из-за разгула стихии НПЗ на побережье Мексиканского залива массово прекращали работу. По приблизительным оценкам, из производства выбыли мощности почти на 3,6 млн баррелей. Снижение добычи из-за "Харви" составило лишь около 0,7 млн б/с. В таких условиях рынок смог проигнорировать блокаду трубопроводов в Ливии, взрыв нефтепровода в Колумбии, а также сокращение запасов нефти в США, по версии API, на 5,8 млн баррелей. Ожидается, что большая часть нефтеперерабатывающих мощностей вдоль побережья США не сможет восстановить свою работу как минимум до следующей недели.

Статистика ADP Services показала, что частный сектор американской экономики создал 237 тыс. новых рабочих мест в августе при ожиданиях немногим выше 180 тыс. Пересмотренная оценка ВВП США показала рост экономики на 3% во II квартале, что существенно выше ожиданий на уровне 2,7%.

В целом ситуация на российском рынке акций складывается вполне позитивная. Однако есть и несколько тревожных сигналов. Во-первых, бумаги Сбербанка пока не могут перебить свой зимний исторический максимум. Если в ближайшие дни этого не случится, то вероятность сильной коррекции существенно возрастет.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, стоит иметь в виду, что статистика по запасам сырья в США не учитывает период после обрушения стихии на Мексиканский залив. Таким образом, рынок вряд ли будет ощутимо закладываться на текущие данные. Сокращение запасов в перспективе перекроется более низким потреблением из-за последствий урагана "Харви".

Ситуация на рынке будет принимать более четкие очертания по мере того, как стихия полностью сойдет на нет и начнутся восстановительные работы. Пока же нефть WTI остается под давлением на фоне сокращения ожиданий по потреблению. Информация о перебоях поставок из Ливии также не оказывает заметного продолжительного влияния на рынок. На фоне отмеченных противоречивых сигналов ожидается сохранение повышенной волатильности, в то же время краткосрочный диапазон для Brent с большей вероятностью останется в рамках $51,5-52,8 за баррель.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич ожидает в рамках вечерней сессии в среду попыток продолжения роста на рынке энергоносителей, который поддерживают данные по запасам в США. В результате нефть марки Brent может вновь подняться выше $52 за баррель, что будет способствовать спросу на российские активы в четверг. При таком развитии ситуации рубль и фьючерс на индекс РТС завершат вечернюю сессию на положительной территории.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в росте лидировали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+12,9%), "Иркут" (MOEX: IRKT) (+9,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+7,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,6%),АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+6,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+4,9%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,4%).

Подешевели бумаги "Системы "Галс-Девелопмент" (MOEX: HALS) (-12,1%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,9%), "префы" "ТГК-2" (-6,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 38,39 млрд рублей (из них 8,882 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).