Цены евробондов РФ в среду подрастают на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы

Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно подрастают на фоне активизировавшегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB). Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 29 августа на 20 базисных пунктов и составила 119,83% номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (рост на 5 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 29 августа на 5 базисных пунктов, составив 101,30% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 1,40% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 базисных пункта и составил 75 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 25 базисных пунктов - до 116,11% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,785% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 45 базисных пунктов - до 112,58% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,75% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 14 базисных пунктов, поднявшись до 106,11% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,915% годовых), с погашением в 2023 году - на 24 базисных пункта, до 109,36% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 3,16% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 36 базисных пунктов - до 104,09% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,985% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 2 базисных пункта, до 102,6% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,925% годовых).

"Сегодня на рынке российских валютных гособлигаций наблюдается позитивная ценовая динамика большинства бумаг. При этом суверенные спреды плавно сужаются благодаря в том числе объявленному накануне решению Банка России относительно санации банка "ФК Открытие". Инвесторы позитивно восприняли данное решение регулятора, которое ослабило опасения относительно устойчивости ситуации в отечественной банковской системе, и в итоге активизировали покупки практически всех российских активов, в том числе акций и облигаций. Единственным исключением являются евробонды РФ с погашением в 2030 году, большая часть которых находится в инвестиционном портфеле "Открытия". Сегодня утром их котировки стояли на 1-1,5% ниже уровня закрытия вторника, однако затем они отыграли большую часть утреннего падения. Но данный выпуск сейчас является низколиквидным, и динамика его котировок не совсем "рыночная" из-за того, что большая часть выпуска выкуплена и находится вне свободного обращения. Все остальные бумаги демонстрируют плавный рост, так как на рынке доминируют покупатели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.

Как объявил во вторник ЦБ РФ, банк ФК "Открытие" перешел в состояние санации: 75% его акций станут собственностью Фонда консолидации банковского сектора, созданного по инициативе Банка России, 25% акций останется у прежних собственников. При этом банк продолжит работу в обычном режиме. Вкладчики не пострадают, как не пострадают и держатели облигаций.

Почти все мировые рынки растут в среду, восстанавливаясь после падения накануне, связанного с запуском северокорейской баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем говорится: "Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами". Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".