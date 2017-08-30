Котировки Brent, скорее всего, останутся устойчивыми и вряд ли покинут диапазон $49-52 - Бинбанк

"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30% производственных мощностей Мексиканского залива подверглись вынужденному закрытию, что эквивалентно снижению нефтепереработки более чем на 4 млн барр./сутки. Также, по оценкам нефтяных компаний, сокращения добычи из-за урагана составят порядка 400-800 тыс.барр./сутки, а восстановление к текущим уровням производства займет от одного до двух месяцев. Наиболее негативным фактором для цен на данный момент является существенное снижение объемов переработки сырой нефти за счет закрытия крупных НПЗ. В результате американский спрос на сырую нефть на короткий промежуток времени может снизиться, что отразится ростом запасов сырой нефти в американских нефтехранилищах. Мы полагаем, что в том случае, если до конца недели "Харви" нанесет еще один удар по НПЗ Луизианы (метеорологи предупреждают, что до конца недели штат ожидают наводнения), то котировки WTI могут опуститься в диапазон $40-45. Котировки Brent, скорее всего, останутся устойчивыми и вряд ли покинут диапазон $49-52. Также мы ожидаем, что оживление спроса будет происходить ускоренными темпами, полагаем, что НПЗ и нефтепроводы к середине сентября уже будут функционировать на полных производственных мощностях. Восстановление американского производства может занять больше времени, что отразится стагнацией нефтедобычи в течение всего сентября и, возможно, даст ценам шанс преодолеть уровень $53 и краткосрочно закрепиться в диапазоне $53-54 в середине сентября", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.