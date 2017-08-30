"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR Global Ports до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4,5 за штуку.

Как отмечают эксперты, GDR Global Ports за последние несколько недель значительно подорожали, поэтому потенциал дальнейшего роста котировок в настоящее время ограничен.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Global Ports, основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $4,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг оставляет порядка $4,19 за штуку.