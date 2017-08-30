В целом ситуация на рынке акций складывается вполне позитивная - "Открытие Брокер"

"В целом ситуация на российском рынке складывается вполне позитивная. Однако есть и несколько тревожных сигналов. Во-первых, бумаги "Сбербанка" пока не могут перебить свой зимний исторический максимум. Если в ближайшие дни этого не случится, то вероятность сильной коррекции существенно возрастёт. Во-вторых, при "штурме" отметки 2000 пунктов по ММВБ существенно возросли объёмы продаж, что привело к откату индекса вниз. На рынке наблюдается относительное спокойствие, а некоторые отчёты корпораций приятно удивляют", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.