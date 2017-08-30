Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста спроса инвесторов на рисковые активы

Москва. 30 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, несмотря на падающие цены на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

Курс доллара США составил 58,61 руб./$1 в 15:10 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,9175 руб./EUR1, снизившись на 51,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 35,4 копейки, опустившись до 63,70 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 31 августа на 19,86 копейки, до 58,7306 руб./$1, и понизил курс евро на 23,06 копейки, до 70,2007 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса рубля к доллару и евро на дневных торгах среды связан прежде всего с возобновившимся у мировых инвесторов "аппетитом к риску", что выражается в росте мировых фондовых рынков, в том числе российских акций, а также большинства валют emerging markets. При этом негативная динамика мировых цен на нефть не в состоянии "перебить" фактор возросшего "аппетита к риску", и поэтому российский рубль умеренно подрастает. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают снизившиеся риски возможных финансовых проблем в отечественном банковском секторе после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие", что в итоге успокоило участников рынка.

Почти все мировые рынки растут в среду, восстанавливаясь после значительного падения накануне, связанного с запуском северокорейской баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем говорится: "Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами". Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду, участники нефтяного рынка ждут публикации официальных данных о запасах топлива в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 мск уменьшилась на 0,8% - до $51,58 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,7% - до $46,11 за баррель.

Согласно оценке Американского института нефти (API), собирающего данные на добровольной основе, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" обрушился на побережье США. Министерство энергетики США опубликует официальные данные в 17:30 мск в среду.

Инвесторы опасаются, что закрытие многих НПЗ, пострадавших от урагана, приведет к резкому снижению спроса на американскую нефть, которую просто некому перерабатывать. В частности, крупнейший НПЗ в США, расположенный в Порт-Артуре, снизил загрузку до 40% из 605 тыс. баррелей в сутки (б/с). Этот же фактор стал причиной скачка цен на топливо, поскольку есть опасения перебоев с поставками. Бензин с начала недели подорожал в США на 13%, до $1,89 за галлон.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, "рубль предпринимает попытки отыграть вчерашнее падение в условиях восстановления глобального спроса на риск. Дополнительную поддержку российской валюте оказывают аукционы Минфина, а также стабилизация ситуации в банковской отрасли РФ. Нефть торгуется в минусе, несмотря на позитивный прогноз Американского института нефти, который показал сокращение запасов нефти в США на 5,78 млн баррелей за неделю. Инвесторов продолжают беспокоить последствия урагана "Харви", который обрушился на побережье Мексиканского залива. Напряжение вокруг КНДР постепенно ослабевает, несмотря на агрессивные заявления Пхеньяна. Совет безопасности ООН признал северокорейские ракетные пуски угрозой всему миру, однако не стал вводить новых санкций в отношении этой страны. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, проблемы Корейского полуострова следует решать исключительно мирным путем".

"Министерство финансов РФ в среду проводит аукционы по продаже облигаций федерального займа в объеме более 35,56 млрд рублей, что является для национальной валюты позитивным фоном. Новости о мерах ЦБ по спасению банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) также способствуют рублевому росту, снижая уровень неопределенности для участников торгов", - считает В.Зотов.

В свою очередь эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский отмечает, что "в начале торгов среды рубль вознамерился развить вчерашнюю нисходящую коррекцию, но быстро одумался и перешел к росту. Европейская валюта выглядит более уязвимой на фоне повсеместной коррекции после недавнего ралли. Любопытно, что рубль отказывается падать даже в условиях возвращения спроса на доллар и продолжения удешевления нефти. Сырьевой сегмент продолжает оценивать масштабы последствий урагана "Харви" и влияния закрытия техасских НПЗ на энергетическую индустрию США и мировой рынок "черного золота" в целом. Пока по-прежнему перевешивают страхи по поводу увеличения запасов сырой нефти из-за парализации перерабатывающих предприятий. Сегодняшний отчет Минэнерго по запасам вряд ли привлечет внимание рынка и сильно повлияет на текущую расстановку сил. Понижательные риски для Brent остаются в силе".

"На этом фоне у нашей валюты не так много пространства для роста, особенно учитывая оживление "быков" по доллару, которые решили купить валюту после очередной волны распродаж. Также игроки порадовались сдержанной реакции Дональда Трампа на очередной запуск ракеты КНДР и теперь ждут заявления американского президента на тему налоговой реформы. Локально дополнительную поддержку доллару способны оказать предстоящие данные из США, включая отчет по занятости от ADP и ВВП за второй квартал. Но в случае разочарования рубль сможет подтолкнуть доллар ближе к нижней границе текущего торгового диапазона", - полагает К.Жуковский.

"Банк ФК "Открытие" перешел в состояние санации, 75% его акций становятся собственностью фонда консолидации банковского сектора, созданного по инициативе Банка России, причем сам Банк России уже ссудил "Открытию", в том числе и без залога, более 300 млрд рублей. 25% акций останется у прежних собственников. Это значит, что банк продолжит работу в нормальном режиме. Вкладчики не пострадают. Как не пострадают и держатели облигаций, включая субординированные выпуски. Ликвидности и у самого Банка России, и непосредственно в банковской системе достаточно, чтобы обеспечить и восстановление полноценной работы "Открытия" вместе с его дочерними структурами, и не допустить проблем в прочих крупных банках и финансовых компаниях. Так что потрясений для самого "Открытия" или для всей системы в ближайшие месяцы ждать не стоит", - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,80% годовых и 9,03% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц также подросла на 2 б.п., до 9,10% годовых. Вместе с тем среднесрочные кредитные ставки (на срок 2 и 3 месяца) снизились на 1 б.п., до 9,11% годовых, а ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне 9,00% годовых.