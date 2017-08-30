В паре EUR/USD игроки могут по-прежнему применять стратегию покупок на падениях - eToro

Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии пятничного ключевого релиза такой результат, отразивший максимальные за пять месяцев темпы роста, выглядит весьма вдохновляюще, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Павел Салас.

Порадовали и показатели американского ВВП. Во втором квартале американская экономика, согласно второй оценке, выросла на 3,0% против ожиданий роста на 2,7%, тогда как индекс расходов на личное потребление совпал с прогнозами.

Таким образом, доллар получил довольно благоприятную экономическую картину, которая может обусловить возрождение надежд на повышение ставки ФРС в декабре этого года. Для закрепления результата нужны сильные пятничные показатели темпов роста занятости и заработных плат. По прогнозам рост занятости NFP ожидается на уровне 180 тыс. Если результат превысил 200 тыс., коррекция USD по всему спектру рынка получит развитие. Тогда можно будет говорить о формировании локального "дна" по американской валюте.

"EUR/USD, которая еще вчера скатилась от максимумов над уровнем 1,20, уже тестирует область 1,19. Однако в этой паре, которая корректируется в русле "бычьего" тренда, игроки могут по-прежнему применять стратегию покупок на падениях. Так что при появлении малейших негативных сигналов для доллара в краткосрочной перспективе единая валюта может привлечь спрос на более привлекательных уровнях – скорее уже под отметкой 1,19", - указывает специалист eToro.