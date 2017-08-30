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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ вряд ли удержится на отметке 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA
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30 августа 2017 года 15:29
Индекс ММВБ вряд ли удержится на отметке 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды глобальный рынок акций рос, так как жесткой реакции Вашингтона на вчерашние ракетные пуски с территории Северной Кореи не последовало. Дополнительную поддержку покупкам оказывала публикация позитивной макроэкономической статистики в Европе. Российские индексы акций на текущий момент растут незначительно. Так, например, индекс ММВБ прибавляет 0,11%, приблизившись к отметке 2000 пунктов. Впрочем, от дальнейшего роста российский рынок акций сдерживает падение цен на нефть на новостях об ослаблении урагана "Харви", бушевавшего все минувшие выходные на побережье Мексиканского залива. Во второй половине дня в США будет опубликован крупный пакет макроэкономической статистики. Выход данных от ADP по приросту новых рабочих мест окажет влияние на динамику корзины валют DXY, а на российских индексах скажется статистика по изменению объемов сырой нефти в американских нефтехранилищах на прошлой неделе. Также мы полагаем, что индекс ММВБ вряд ли удержится на отметке 2000 пунктов, и в случае восстановления курса американского доллара относительно корзины DXY может начать снижаться в ближайшее время", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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30 августа 2017 года 19:45
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста спроса на рисковые активы и объявленной санации "ФК Открытие"
Москва. 30 августа. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, несмотря на нестабильную динамику мировых цен на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также снятия напряженности в банковском секторе после объявленного ЦБ РФ решения о санации банка "ФК Открытие". читать дальше
.30 августа 2017 года 19:22
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.30 августа 2017 года 19:05
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.30 августа 2017 года 18:55
"Сообщение об очередном запуске ракеты КНДР на этой неделе взволновало финансовые рынки, однако не оказало значимого влияния на валюты стран с формирующимися рынками, позиции которых в основном оставались достаточно сильными относительно доллара. Данные об изменении занятости от ADP и новая оценка... читать дальше
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.30 августа 2017 года 18:38
Индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ
В четверг индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов при стабильном курсе рубля после того как инвесторы оценят возможное воздействие динамики запасов нефти и бензина в США на конфигурацию мирового рынка добычи сырья", – отмечает директор аналитического департамента... читать дальше
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.30 августа 2017 года 17:55
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.30 августа 2017 года 17:25
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.30 августа 2017 года 16:04
Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии... читать дальше
.30 августа 2017 года 15:55
Москва. 30 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, несмотря на падающие цены на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.30 августа 2017 года 15:06
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.30 августа 2017 года 13:16
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