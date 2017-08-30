Индекс ММВБ вряд ли удержится на отметке 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии среды глобальный рынок акций рос, так как жесткой реакции Вашингтона на вчерашние ракетные пуски с территории Северной Кореи не последовало. Дополнительную поддержку покупкам оказывала публикация позитивной макроэкономической статистики в Европе. Российские индексы акций на текущий момент растут незначительно. Так, например, индекс ММВБ прибавляет 0,11%, приблизившись к отметке 2000 пунктов. Впрочем, от дальнейшего роста российский рынок акций сдерживает падение цен на нефть на новостях об ослаблении урагана "Харви", бушевавшего все минувшие выходные на побережье Мексиканского залива. Во второй половине дня в США будет опубликован крупный пакет макроэкономической статистики. Выход данных от ADP по приросту новых рабочих мест окажет влияние на динамику корзины валют DXY, а на российских индексах скажется статистика по изменению объемов сырой нефти в американских нефтехранилищах на прошлой неделе. Также мы полагаем, что индекс ММВБ вряд ли удержится на отметке 2000 пунктов, и в случае восстановления курса американского доллара относительно корзины DXY может начать снижаться в ближайшее время", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.