Уровни сопротивления по индексу ММВБ - 2010 и 2060 пунктов - ИК "ФИНАМ"

"По экономике США сегодня выйдут пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, которые могут оказаться лучше прогнозов. Если будет так, то это окажет некую поддержку американскому доллару и фондовому рынку США. А для России более важны сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов, которые, как обычно, выйдут в 17:30 мск. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ продолжает оставаться нейтральной. Впереди есть два уровня сопротивления, первый на 2010 пунктах, его сегодня пытались тестировать, и второй на 2060 пунктах. Закрытие двух дней подряд ниже отметки 1960 создаст технические предпосылки для дальнейшего снижения", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.