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30 августа 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром превысил 2000 пунктов по ММВБ, "спикировал" вниз "Аэрофлот" на отчете

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ утром в среду превысил психологический рубеж 2000 пунктов по индексу ММВБ (максимум с середины мая) на фоне подъема мировых фондовых площадок, отыгрывающих падение из-за северокорейской ракеты; "спикировали" вниз акции "Аэрофлота" после выхода слабого отчета компании за полугодие по МСФО.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 2001,41 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1074,29 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 58,68 рубля (-0,15 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,3%) и приближающиеся к историческим максимумам бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%, до 184,24 рубля; исторический пик - 185,34 рубля от 21 декабря 2016 года).

Поддержку акциям ВТБ оказал отчет банка за 7 месяцев по МСФО: чистая прибыль выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 67,7 млрд рублей.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%) и упали бумаги "Аэрофлота" (-3,9%, до 196,75 рубля - минимум с начала июля).

Согласно отчету, "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 17% - до 2,89 млрд рублей, тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал показатель на уровне 5,9 млрд рублей. Показатель EBITDA компании упал почти в 2 раза, до 15,4 млрд рублей (консенсус-прогноз - 20,8 млрд рублей).

Индексы в США во вторник выросли, ликвидировав падение, связанное с очередным запуском северокорейской баллистической ракеты. Одним из положительных факторов стали данные Conference Board о потребительском доверии, которое неожиданно выросло в августе до 122,9 пункта (максимум с марта) при прогнозах снижения до 120,7 пункта.

Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Также инвесторы следят за последствиями урагана "Харви", который привел к значительным разрушениям в Техасе. Ливни в этом штате, а также в соседней Луизиане продолжатся, наводнения набирают силу.

В среду выросли индексы в Азии, восстанавливаются Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем подчеркивается: "Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".

Нефть в среду проседает перед публикацией статистики Минэнерго США о запасах и добыче сырья (17:30 МСК).

Инвесторы обеспокоены приостановкой работы техасских НПЗ, обеспечивающих около 20% нефтепереработки в США, после урагана "Харви", поскольку неясно, когда возобновится нормальная работа. Вместе с тем они ждут официальных данных о коммерческих запасах нефти в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $51,51 за баррель (-0,3% и +0,2% во вторник), октябрьская цена WTI - $46,29 за баррель (-0,3% и -0,3% накануне).

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" повлиял на ситуацию в ТЭК.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японии вновь усилил напряженность в отношениях США и Северной Кореи, заставив рынки понервничать в ожидании реакции Вашингтона, и лидеры двух стран не обманули ожидания: Дональд Трамп повторил, что Америка не исключает никаких вариантов, а Пхеньян объявил ракетное испытание первым шагом военной операции в Тихом океане, прелюдией к пуску ракет к Гуаму.

Тем не менее, эскалация военного конфликта пока маловероятна, и инвесторы, по всей видимости, переключают внимание на нефтяной рынок, где долгосрочные перспективы Brent остаются позитивными благодаря сокращениям запасов в США, перебоям в поставках из Ливии и Колумбии и ожиданий сохранения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков. В этой связи особый интерес представляет отчет Минэнерго о запасах, а также данные по ВВП США и индексам PMI Китая.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, в среду защитные активы больше не пользуются спросом, рынки немного успокоились после очередного запуска ракет КНДР. Аппетит к риску восстанавливается, выросли акции азиатских компаний, следом плюсует Европа и Россия. Особый интерес инвесторов может быть направлен на металлургические компании вследствие увеличения цен на промышленные металлы на 10-15% за месяц. Также рыночное сообщество видит позитивный исход истории с банком "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), что подтвердилось действиями ЦБ РФ. На этом фоне инвесторы снизили доходности некоторых облигаций группы. Вероятно, спекулятивное отыгрывание этой истории продолжится.

Вместе с тем, рубль укрепляется за счет позитивного прогноза от API по запасам нефти. До конца недели ожидается увеличение волатильности в паре доллар/рубль.

По словам старшего аналитика ИК "Фридом финанс" Богдана Зварича, в среду внешний фон позитивный, что способствует покупкам российских акций. Данные API, показавшие снижение запасов нефти и дистиллятов, а также рост резервов бензина в США, не оказали существенного влияния на рынок нефти.

В середине торгов игроки обратят внимание на статистику по деловому климату в еврозоне и индексу потребительских цен в Германии. Также не исключено возобновления роста на рынке энергоносителей, что в сумме может стимулировать дальнейший подъем российских фондовых индексов. Если данные Минэнерго США покажут существенное снижение запасов нефти, это может привести к подъему нефти марки Brent выше $52,5 за баррель, что окажет дополнительную поддержку акциям.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Илья Фролов, инвесторы продолжают просчитывать влияние урагана "Харви" на состояние американской экономики в третьем квартале. На фоне затягивания с повышением планки госдолга инвесторы сохраняют опасения, что кредитный рейтинг США может быть понижен (о чем уже предупредило Fitch), и неагрессивно продают акции и рисковые облигации, увеличивая позиции в менее волатильных инструментах, таких как драгоценные металлы и казначейские облигации США.

Впрочем, к середине недели негативные настроения ослабли: инвесторы ждут заявлений по поводу налоговой реформы в США (с которыми в среду может выступить президент страны Д.Трамп), а также надеются на позитивный новостной поток по экономике.

Если блок макроэкономической статистики и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не разочаруют, индекс ММВБ закрепится выше 2000 пунктов. В лидеры роста могут выйти акции банковского сектора, а также представители потребительского, транспортного и электроэнергетического сегментов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, азиатские рынки смогли преодолеть страх перед возможным конфликтом США и Северной Кореи. Кроме того, розничные продажи в Японии продолжают расти девятый месяц подряд.

На рынке нефти продолжаются тенденции начала недели. На фоне остановленных НПЗ в Техасе дорожает бензин и дешевеет нефть. Кроме проблем с производством топлива, в США также была остановлена добыча нефти в объеме 680 тыс. б/с. С другой стороны, объемы нефтепереработки сокращены почти на 3,6 млн б/с.

Похоже, что рынки не будут долго обращать внимание на северокорейские провокации. Сокращение рисков в банковской системе способствует локальному оптимизму.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду выросли акции АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,8%).

Подешевели бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-3,3%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-3,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 8,768 млрд рублей (из них 1,928 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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