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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем ослабления рубля к концу года до отметки 61 за доллар - "Нордеа Банк"
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30 августа 2017 года 13:16
Ожидаем ослабления рубля к концу года до отметки 61 за доллар - "Нордеа Банк"
"В случае выхода позитивных предварительных данных по рынку труда в США рубль может снова попытаться уйти выше отметки 58,8 за доллар. Мы пересмотрели наш прогноз по курсу рубля на ближайшую перспективу. Ожидаем более умеренного ослабления рубля к концу года - до отметки 61 (предыдущий прогноз - 63). Более позитивный прогноз по рублю во многом связан с поддержкой, оказываемой рублю сохраняющимся аппетитом иностранных инвесторов к российскому риску", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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30 августа 2017 года 19:45
Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне роста спроса на рисковые активы и объявленной санации "ФК Открытие"
Москва. 30 августа. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером, несмотря на нестабильную динамику мировых цен на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне локального снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также снятия напряженности в банковском секторе после объявленного ЦБ РФ решения о санации банка "ФК Открытие". читать дальше
.30 августа 2017 года 19:22
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в среду превысил 2000 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок, несмотря на слабую нефть из-за последствий урагана "Харви" в США и укрепление рубля; раллировали акции ВТБ, упали бумаги "Аэрофлота" после выхода корпоративных отчетов. читать дальше
.30 августа 2017 года 19:05
"К середине недели нефтяные цены корректируются до уровней в $51,5. Последствия урагана "Харви" оказались критичнее всех самых негативных оценок, размер ущерба от удара стихии составляет порядка 75 млрд долларов, что ставит ураган на один уровень с сильнейшими "Катрин" и "Сэнди". Более 30%... читать дальше
.30 августа 2017 года 18:55
"Сообщение об очередном запуске ракеты КНДР на этой неделе взволновало финансовые рынки, однако не оказало значимого влияния на валюты стран с формирующимися рынками, позиции которых в основном оставались достаточно сильными относительно доллара. Данные об изменении занятости от ADP и новая оценка... читать дальше
.30 августа 2017 года 18:50
Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно подрастают на фоне активизировавшегося спроса мировых инвесторов на рисковые активы из-за снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также благодаря ослаблению рисков в отношении отечественной банковской системы после объявленных ЦБ РФ мер по санации банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB). Исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 августа 2017 года 18:38
Индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ
В четверг индекс ММВБ может опуститься до 1998 пунктов, индекс РТС – до 1076 пунктов при стабильном курсе рубля после того как инвесторы оценят возможное воздействие динамики запасов нефти и бензина в США на конфигурацию мирового рынка добычи сырья", – отмечает директор аналитического департамента... читать дальше
.30 августа 2017 года 18:26
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) с $11 до $10,5 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.30 августа 2017 года 17:55
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $4,5 за штуку. Как отмечают... читать дальше
.30 августа 2017 года 17:25
"В целом ситуация на российском рынке складывается вполне позитивная. Однако есть и несколько тревожных сигналов. Во-первых, бумаги "Сбербанка" пока не могут перебить свой зимний исторический максимум. Если в ближайшие дни этого не случится, то вероятность сильной коррекции существенно возрастёт.... читать дальше
.30 августа 2017 года 16:04
Недавний отчет по рынку труда от ADP послужил неплохим подспорьем для доллара, который продолжил восходящую коррекцию с новой силой. В прошлом месяце частный сектор США создал внушительные 237 тыс. рабочих мест против прогноза на уровне 185 тыс. и предыдущего значения 201 тыс. В преддверии... читать дальше
.30 августа 2017 года 15:55
Москва. 30 августа. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем, несмотря на падающие цены на нефть; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса инвесторов на рисковые активы на фоне снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. читать дальше
.30 августа 2017 года 15:29
"В первую половину торговой сессии среды глобальный рынок акций рос, так как жесткой реакции Вашингтона на вчерашние ракетные пуски с территории Северной Кореи не последовало. Дополнительную поддержку покупкам оказывала публикация позитивной макроэкономической статистики в Европе. Российские... читать дальше
.30 августа 2017 года 15:06
"По экономике США сегодня выйдут пересмотренные данные по ВВП за второй квартал, которые могут оказаться лучше прогнозов. Если будет так, то это окажет некую поддержку американскому доллару и фондовому рынку США. А для России более важны сегодняшние данные по запасам нефти и нефтепродуктов,... читать дальше
.30 августа 2017 года 14:19
"В среду с утра цена на золото снизилась в рамках коррекции до 1306, однако в 12:00 мск пара торговалась на уровне открытия. Драгметалл незначительно снизился в цене из-за ослабления геополитической напряжённости. Вероятно, в ближайшие дни рост стоимости золота возобновится. Технические индикаторы... читать дальше
.30 августа 2017 года 13:36
"Пара EUR/USD набрала более 0,5% во вторник, достигая максимума 1,20697, который не фиксировался с декабря 2014 года. В данный момент EUR/USD сдала рост за вторник, торгуясь около 1,1960. И в связи с геополитической напряженностью, вероятно, пара продолжит укрепляться. Хотя сильные данные по... читать дальше
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