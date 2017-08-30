ИК "Открытие Капитал" подняла оценку бумаг компаний стального сектора РФ, рейтинги прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ с учетом своих новых прогнозов цен на сталь и опубликованных финансовых показателей компаний за первое полугодие 2017 года, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) была сохранена рекомендация "держать". В то же время аналитики по-прежнему считают привлекательными для покупки GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и акции Evraz. Эксперты отмечают сохранение потенциала роста рыночной стоимости GDR ММК и акций Evraz, несмотря на довольно впечатляющий рост котировок этих бумаг с начала года.