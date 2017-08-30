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Главная / Мнения аналитиков / ИК "Открытие Капитал" подняла оценку бумаг компаний стального сектора РФ, рейтинги прежние
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30 августа 2017 года 11:43
ИК "Открытие Капитал" подняла оценку бумаг компаний стального сектора РФ, рейтинги прежние
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ с учетом своих новых прогнозов цен на сталь и опубликованных финансовых показателей компаний за первое полугодие 2017 года, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) была сохранена рекомендация "держать". В то же время аналитики по-прежнему считают привлекательными для покупки GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и акции Evraz. Эксперты отмечают сохранение потенциала роста рыночной стоимости GDR ММК и акций Evraz, несмотря на довольно впечатляющий рост котировок этих бумаг с начала года.
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30 августа 2017 года 12:34
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.30 августа 2017 года 12:20
ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.30 августа 2017 года 11:18
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,7 до $10,9 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:53
"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:41
"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:17
Рекомендуем возвращаться к покупкам доллара только после преодоления отметки 59,4 руб. - Алор Брокер
"Пара доллар/рубль во второй половине вторника получила импульс к росту, закрывшись на отметке 58,8 на фоне коррекции доллара к мировым валютам. Говорить о начале восстановления доллара, на наш взгляд, пока рано, но технический отскок котировок после шести месяцев падения назрел давно. Мы... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "О'Кей" (MOEX: OKEY) с $1,80 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:56
"Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон, что может привести к началу торгов вблизи отметки 1990 пунктов по ММВБ. Мы полагаем, что если блок макроэкономической статистики и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не разочаруют, то индекс ММВБ может продлить движение... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:51
"Фондовые индексы России во второй половине вторника смогли отыграть утренние потери, новость о санации ФК "Открытие" сняла напряженность у инвесторов. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов и продолжения роста российских индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
"На старте фондовых торгов в России можно ожидать повышения индексов, а также укрепления рубля. Сокращение рисков в банковской системе будет способствовать локальному оптимизму. В среду отчитаются "Мегафон", "Газпром", "АЛРОСА", АФК "Система", "Лента". Во всех бумагах можно ждать сюрпризов и... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:22
"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Утренняя коррекция, не позволившая нефти марки Brent удержать позиции выше 52 долларов, будет способствовать покупкам в долларе и евро. Однако существенный рост валют... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:11
Уровень в 2000 по ММВБ пока представляется максимально возможным в этом месяце - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Ведомый "Сбербанком" индекс ММВБ неплохо подрос, однако рост не поддерживался большинством эмитентов, и уровень 2000 пунктов пока представляется максимально возможным в этом месяце. Отток денег нерезидентов с нашего рынка продолжается. Выходящая отчетность за первое полугодие и промежуточные... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:01
егодня в начале торгов на рынке акций возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении КНДР, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – первая реакция (в частности, со стороны США) на запуск северокорейской ракеты в сторону Японии оказалась не столь жесткой, как можно... читать дальше
.29 августа 2017 года 19:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена. Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки... читать дальше
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