ИК "Открытие Капитал" подняла рейтинг GDR О'Кей до "держать" и оценку на 28%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "О'Кей" (MOEX: OKEY) с $1,80 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "О'Кей", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $2,09 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,08 за штуку.