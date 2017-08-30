Торги могут начаться вблизи отметки 1990 пунктов по ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон, что может привести к началу торгов вблизи отметки 1990 пунктов по ММВБ. Мы полагаем, что если блок макроэкономической статистики и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не разочаруют, то индекс ММВБ может продлить движение вверх в попытке закрепиться выше 2000 пунктов. В лидеры роста могут выйти акции банковского сектора, а также представители потребительского, транспортного и электроэнергетического сегментов. Из числа значимых корпоративных событий стоит отметить предстоящую публикацию отчетности "МегаФона", АФК "Системы" и АК "Алроса", а также запланированные телефонные конференции ряда эмитентов", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.