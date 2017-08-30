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30 августа 2017 года 10:41
Нефть продолжает испытывать давление - AMarkets
"Котировки нефти продолжают испытывать давление рыночных опасений, что ураган "Харви" приведете к перебоям в работе еще большего количества нефтеперерабатывающих предприятий в Мексиканском заливе. Могут пройти недели, прежде чем ряд НПЗ смогут снова открыться ввиду проблем с электричеством и других трудностей с инфраструктурой. Поскольку "Харви" направляется на восток, больше НПЗ сталкиваются с сильными ливнями, которые могут вызвать затопления. Крупнейший НПЗ в Порт-Артуре, Техасе, вчера сообщил о снижении загрузки мощностей до 60%. То, что тропический шторм представляет куда большую угрозу для процессов переработки нефти, а не для показателей добычи, подтверждается ростом цен на топливо до самого высокого уровня за последние два года. Сентябрьский бензин подскочил на 7,1 цента или на 4,2%, до $1,783 за галлон - максимум с 31 июля 2015 года. Еще одним доказательством стал вчерашний отчет от Американского института нефти, согласно которому, запасы бензина на минувшей неделе выросли на 0,4М, гораздо меньше прогноза роста на 1,5М. Рост цен на бензин и снижение запасов усиливают беспокойство трейдеров за вероятный дефицит предложения на внутреннем рынке. Сегодня в 17:30 мск выйдут официальный данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также динамике роста объема добычи нефти в США. В случае роста запасов предположения о последствиях урагана "Харви" будут оправданы, что только усилит нисходящую динамику на рынке "черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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30 августа 2017 года 12:34
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.30 августа 2017 года 12:20
ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $2 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". читать дальше
.30 августа 2017 года 11:43
нвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ с учетом своих новых прогнозов цен на сталь и опубликованных финансовых показателей компаний за первое полугодие 2017 года, сообщается в... читать дальше
.30 августа 2017 года 11:18
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $9,7 до $10,9 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:53
"Нефтетрейдеры продолжают оценивать последствия "Харви" для мирового рынка, опасаясь прилива дополнительных баррелей из-за остановки работы НПЗ. Но, судя по поведению Brent, основные эмоции уже миновали. Актив все менее охотно движется в "южном" направлении, встречая на своем пути покупателей. Но... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:17
Рекомендуем возвращаться к покупкам доллара только после преодоления отметки 59,4 руб. - Алор Брокер
"Пара доллар/рубль во второй половине вторника получила импульс к росту, закрывшись на отметке 58,8 на фоне коррекции доллара к мировым валютам. Говорить о начале восстановления доллара, на наш взгляд, пока рано, но технический отскок котировок после шести месяцев падения назрел давно. Мы... читать дальше
.30 августа 2017 года 10:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "О'Кей" (MOEX: OKEY) с $1,80 до $2,30 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:56
"Сегодня к открытию торгов формируется нейтральный внешний фон, что может привести к началу торгов вблизи отметки 1990 пунктов по ММВБ. Мы полагаем, что если блок макроэкономической статистики и данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США не разочаруют, то индекс ММВБ может продлить движение... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:51
"Фондовые индексы России во второй половине вторника смогли отыграть утренние потери, новость о санации ФК "Открытие" сняла напряженность у инвесторов. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов и продолжения роста российских индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду. читать дальше
.30 августа 2017 года 09:42
"На старте фондовых торгов в России можно ожидать повышения индексов, а также укрепления рубля. Сокращение рисков в банковской системе будет способствовать локальному оптимизму. В среду отчитаются "Мегафон", "Газпром", "АЛРОСА", АФК "Система", "Лента". Во всех бумагах можно ждать сюрпризов и... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:22
"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Утренняя коррекция, не позволившая нефти марки Brent удержать позиции выше 52 долларов, будет способствовать покупкам в долларе и евро. Однако существенный рост валют... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:11
Уровень в 2000 по ММВБ пока представляется максимально возможным в этом месяце - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Ведомый "Сбербанком" индекс ММВБ неплохо подрос, однако рост не поддерживался большинством эмитентов, и уровень 2000 пунктов пока представляется максимально возможным в этом месяце. Отток денег нерезидентов с нашего рынка продолжается. Выходящая отчетность за первое полугодие и промежуточные... читать дальше
.30 августа 2017 года 09:01
егодня в начале торгов на рынке акций возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении КНДР, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – первая реакция (в частности, со стороны США) на запуск северокорейской ракеты в сторону Японии оказалась не столь жесткой, как можно... читать дальше
.29 августа 2017 года 19:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена. Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки... читать дальше
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