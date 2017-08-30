Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 30 августа. Доллар США и евро слегка подрастают при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения мировых цен на нефть., полагают эксперты.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,78-58,91 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,87 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,46 руб./EUR1 (+3 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,3 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 64,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,8 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,84 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов среды связано, прежде всего, с плавно дешевеющей нефтью, при этом цена WTI опустилась до минимума более чем за месяц. Инвесторы обеспокоены приостановкой работы техасских НПЗ, обеспечивающих около 20% нефтепереработки в США, после урагана "Харви", поскольку неясно, когда возобновится нормальная работа. При этом они ждут официальных данных о коммерческих запасах нефти в США. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,08% - до $51,99 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 0,37% - до $46,27 за баррель. Во вторник Brent подорожала на 0,2%, до $52 за баррель, тогда как WTI подешевела на 0,3%, до $46,44 за баррель, минимума с 24 июля.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" повлиял на ситуацию в ТЭК. Министерство энергетики США опубликует аналогичную сводку в среду в 17:30 МСК.