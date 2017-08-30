На валютном рынке пройдут покупки в долларе и евро - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Утренняя коррекция, не позволившая нефти марки Brent удержать позиции выше 52 долларов, будет способствовать покупкам в долларе и евро. Однако существенный рост валют выглядит маловероятным. Уже к середине дня инициативу на рынке энергоносителей могут перехватить "быки", что поднимет нефть выше 52 долларов, а также позволит рублю отыграть потери. В случае же существенного снижения запасов углеводородов по данным Минэнерго во второй половине дня рубль получит импульс к укреплению. В этом случае доллар к концу дня может отступить в район 58,5–58,7 рубля за единицу американской валюты", - прогнозирует старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.