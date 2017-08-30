Геополитическая напряженность отошла на второй план

Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду.

Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, ликвидировав падение, которое было связано с очередным запуском северокорейской баллистической ракеты.

Одним из положительных факторов стали данные о потребительском доверии, которое неожиданно выросло в августе до 122,9 пункта - максимума с марта. Значение индекса доверия, рассчитываемого Conference Board, за предыдущий месяц было пересмотрено со 121,1 на 120 пунктов.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 120,7 пункта с ранее указанного уровня.

Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км.

Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе".

Также инвесторы следят за последствиями урагана "Харви", который привел к значительным разрушениям в Техасе. Ливни в этом штате, а также в соседней Луизиане продолжатся, наводнения набирают силу.

"Последствия урагана могут ухудшить прогнозы роста экономики США в третьем квартале, из-за чего Федеральная резервная система может решить не поднимать ставку в 2017 году", - говорят аналитики ING Groep.

Рост Dow Jones поддержали бумаги Boeing Co. и United Technologies Corp., подорожавшие на 1,4% и 2,9% соответственно.

Акции Best Buy рухнули в цене почти на 12%, несмотря на то, что крупнейшая в мире сеть магазинов потребительской электроники по итогам второго финансового квартала увеличила чистую прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка, а также повысила собственный прогноз на год в целом.

Цена бумаг нефтедобывающих компаний Marathon Oil и Anadarko Petroleum опустилась на 0,4% и 1,4% соответственно на фоне снижения цен на нефть.

Котировки акций фармкомпании Acorda Therapeutics Inc. обвалились на 24,3% после того, как регуляторы отказались принять заявку на ее препарат для лечения симптомов болезни Паркинсона.

Капитализация производителя спортивных товаров Finish Line упала на 18,4%. Компания предупредила, что ее прибыль может упасть, и приняла решение ограничить долю акций, которыми могут владеть инвесторы, на уровне 12,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 29 августа поднялся на 56,97 пункта (0,26%) и составил 21865,37 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,06 пункта (0,08%) - до 2446,30 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 18,87 пункта (0,30%) и составил 6301,89 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду, восстанавливаясь после значительного падения накануне, связанного с запуском северокорейской баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,6%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI повысился на 0,1%.

Рост розничных продаж в Японии существенно превысил ожидания рынка: в июле показатель поднялся на 1,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% по сравнению с июлем 2016 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,3% и 1% соответственно.

Между тем в Австралии уменьшилось число разрешений на строительство жилых дом, что усилило сомнения в устойчивости строительной отрасли. В июле количество разрешений упало на 1,7% относительно июня и на 13,9% в годовом выражении.

"Вчера мы наблюдали типичную реакцию, которой следовало ожидать: подорожали защитные активы, включая иену, южнокорейская вона ослабела, на рынках акций региона шла распродажа. Что интересно, так это смягчение реакции и разворот по большинству позиций. Думаю, дело в том, что в происходящем вокруг Северной Кореи нет ничего нового", - заявил глава аналитического департамента Australia & New Zealand Banking Group Ltd. по Азии Хун Го.

Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем подчеркивается: "Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".

Shimao Property возглавляет рост среди китайских девелоперов, акции компании подорожали на 16% на торгах в Гонконге благодаря высоким оценкам аналитиков, включая Morgan Stanley и Citi, после сильной полугодовой отчетности.

Тайваньский поставщик пассивных электронных компонентов Yageo увеличил капитализацию на 7,7%, до максимума за 13 лет, на ожиданиях, что его прибыль во II полугодии улучшится на фоне спроса на конденсаторы для смартфонов.

Цена бумаг Anhui Jianghuai повысилась на 4,4%, поскольку издание China News Service сообщило, что автоконцерн выпустит самоуправляемый автомобиль совместно с Baidu в 2019 году.

Курс акций южнокорейского ритейлера Lotte Shopping упал на 4,2% из-за рисков, связанных со снижением числа китайских туристов на фоне политических трений между Пекином и Сеулом.

Акции японских экспортеров дорожают на фоне ослабления иены: Mitsubishi Motors прибавила 1%, Sony - 2,9%.

Объем торгов на индийском фондовом рынке резко сократился в среду и был на 32% ниже среднего показателя за последние 30 дней, поскольку самые сильные ливни с 2005 года со вторника парализовали Мумбай.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в среду, цена WTI опустилась до минимума более чем за месяц.

Инвесторы обеспокоены приостановкой работы техасских НПЗ, обеспечивающих около 20% нефтепереработки в США, после урагана "Харви", поскольку неясно, когда возобновится нормальная работа. Вместе с тем они ждут официальных данных о коммерческих запасах нефти в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск уменьшилась на 20 центов (0,38%) - до $51,80 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,15 (0,32%) - до $46,29 за баррель.

Во вторник Brent подорожала на $0,11 (0,2%), до $52 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,13 (0,3%), до $46,44 за баррель, минимума с 24 июля.

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5,8 млн баррелей при ожидавшимся снижении на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина выросли на 480 тыс. баррелей, дистиллятов - сократились на 490 тыс. баррелей. Данные были собраны до того, как ураган "Харви" повлиял на ситуацию в ТЭК.

Министерство энергетики США опубликует аналогичную сводку в 17:30 мск.