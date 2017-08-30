Утренние прогнозы: повышение рынка акций

В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов. Индекс ММВБ продолжит рост к отметке 2000 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов на рынке акций возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении КНДР – первая реакция (в частности, со стороны США) на запуск северокорейской ракеты в сторону Японии оказалась не столь жесткой, как можно было ожидать. В течение дня на ход торгов может повлиять поток статистики, включая данные по ВВП США".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Ожидаем позитивного открытия, что позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к психологическому сопротивлению, расположенному на уровне 2000 пунктов. При этом открытие Европы также может оказать поддержку нашим акциям".

ИК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Индекс ММВБ может продолжить рост в район 2000–2020 пунктов. Поддержка у рублевого индикатора по-прежнему на 1960 пунктах".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): Фондовые индексы России во второй половине вторника смогли отыграть утренние потери, новость о санации ФК "Открытие" сняла напряженность у инвесторов. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов и продолжения роста российских индексов в пределах 0,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции ГМК "Норникель" и "Полюс".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте фондовых торгов в России можно ожидать повышения индексов, а также укрепления рубля. Сокращение рисков в банковской системе будет способствовать локальному оптимизму. В среду отчитаются "Мегафон", "Газпром", "АЛРОСА", АФК "Система", "Лента". Во всех бумагах можно ждать сюрпризов и заметных движений".