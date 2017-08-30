В начале торгов на рынке акций возможно некоторое повышение - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов на рынке акций возможно некоторое повышение на фоне смягчения опасений в отношении КНДР, полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев – первая реакция (в частности, со стороны США) на запуск северокорейской ракеты в сторону Японии оказалась не столь жесткой, как можно было ожидать. В течение дня на ход торгов может повлиять поток статистики, включая данные по ВВП США (предварительная оценка за второй квартал, 15:30 мск). Кроме того, участники рынка ожидают подробностей в отношении дивидендной политики "Газпрома", которая была принята к сведению советом директоров компании по итогам вчерашнего заседания (менеджмент "Газпрома" обсудит отчетность за второй квартал и планы компании на телеконференции сегодня в 17:00 мск). На валютном рынке, несмотря на смягчение опасений в отношении КНДР, наметилась коррекция вверх по курсу доллара США к корзине валют, что может оказать поддержку и валютной паре доллар-рубль. Вместе с тем оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не появилось.