Уровень в 2000 по ММВБ пока представляется максимально возможным в этом месяце - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Ведомый "Сбербанком" индекс ММВБ неплохо подрос, однако рост не поддерживался большинством эмитентов, и уровень 2000 пунктов пока представляется максимально возможным в этом месяце. Отток денег нерезидентов с нашего рынка продолжается. Выходящая отчетность за первое полугодие и промежуточные дивиденды в зависимости от совпадения с ожиданиями будут разнонаправлено влиять на котировки. Порадовала отчетность региональных МРСК, что может положительно сказаться на стоимости акций материнской компании. Давно стагнирующий "Газпром" способен продемонстрировать 3-5%-ый рост на этой неделе, но, как известно, "Газпром" растет последним, и это может стать сигналом для фиксации по всему рынку. Выросший "Магнит" дает возможность, если не "шортить", то хотя бы зафиксировать прибыль", - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.