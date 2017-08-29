Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за ростом UST

Москва. 29 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые вырос на фоне новой волны обострения ситуации вокруг Северной Кореи. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 28 августа и составила 120,06% от номинала, что соответствует доходности 2,10% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 28 августа на 10 базисных пунктов - до 101,37% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 1,38% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 72 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 36 базисных пунктов - до 115,82% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 4,80% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 41 базисный пункт - до 112,22% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,775% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году практически не изменились в цене (109,12% от номинала), а их доходность составила 3,2% годовых.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 32 базисных пункта - до 103,73% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,01% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 13 базисных пунктов, до 102,35% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,96% годовых).

"Сегодня в секторе суверенных российских еврооблигаций была относительно низкая активность торгов, после вчерашнего выходного дня в Великобритании инвесторы все еще остаются малоактивными. При этом котировки отечественных евробондов плавно подросли вслед за ростом цен базовых активов - US Treasuries. Спрос же на защитные активы, каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства, вырос на фоне возросших геополитических рисков после новостей о новом пуске баллистической ракеты Северной Кореей. Таким образом, наши бумаги не имели собственных идей для движения и лишь повторяли динамику US Treasuries для того, чтобы попытаться удержать уровень суверенного спреда", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий.

Мировые рынки капитала падают во вторник из-за опасений, вызванных очередным запуском северокорейской баллистической ракеты. Как сообщалось, пущенная КНДР ракета пролетела за 15 минут около 2,7 тыс. км и вошла в воздушное пространство Японии. В ходе полета максимальная высота составляла 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны, а власти Японии назвали действия КНДР "беспрецедентной угрозой миру и безопасности в регионе". После запуска ракеты Северной Кореей инвесторы потеряли "аппетит к риску": золото, гособлигации США и иена укрепились, а доллар США и рынки акций пострадали.