Рубль торгуется вблизи внутридневных минимумов на фоне падения интереса к риску

Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине, торгуясь вблизи внутридневных минимумов из-за падения интереса инвесторов к риску и уходу в защитные активы.

Курс доллара США составил 58,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,66 руб./EUR1, повысившись на 68,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 49 копеек - до 64,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах вторника на фоне усиления геополитической напряженности вокруг Северной Кореи из-за запуска ракеты в сторону Японии и реакции на эти действия со стороны мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США не отказывается от рассмотрения любых вариантов действий в отношении КНДР.

Давление на курс рубля оказывает также рост евро в паре с долларом на мировом валютном рынке до максимальных отметок более чем за 2,5 года. Пара "евро-доллар" достигала днем $1,207, максимального уровня с начала января 2015 года.

Волатильность на нефтяном рынке, вызванная ураганом "Харви" в США и его последствиями, сохраняется: стоимость марки WTI усилила снижение, в то время как Brent перешла на положительную территорию. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,04% - до $51,44 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 1,27% - до $45,98 за баррель.

Приостановка работы ряда НПЗ в Штатах, на которые приходится порядка 15% нефтеперерабатывающих мощностей в стране, вызывает опасения инвесторов относительно спроса на американскую нефть. Причем если восстановление работы некоторых НПЗ ожидается уже к концу текущей недели, ряд других нефтеперерабатывающих предприятий могли быть повреждены в результате наводнений и ливней.

По оценкам экспертов, ураган "Харви", самый разрушительный в США с 2005 года, сократил объем переработки нефти в Штатах примерно на 2,5 млн баррелей в сутки, тогда как добыча в Мексиканском заливе снизилась на 1 млн б/с.

Как сообщил "Интерфаксу" трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин, на внутреннем валютном рынке на торгах вторника преобладают покупатели, что связано с усилением геополитической напряженности вокруг Северной Кореи. "Пара "доллар-рубль" повышается, что объяснятся ситуацией вокруг Северной Кореи. Ночью может быть жарко, мы не знаем, что может случиться во время азиатской сессии, и это большой риск. Снижение доллара на мировом рынке также влияет на курс пары "доллар-рубль", однако если большинство валют развивающихся рынков выглядят очень неплохо, повышаясь против доллара, то "доллар-рубль" напротив, идет против рынка. Это связано с ценами на нефть, которые все понижаются и понижаются. Мы не можем не смотреть на нефть, поэтому рубль снижается в основных парах", - подчеркнул И.Акиньшин.

"Российский рубль во вторник просел в парах с иностранными валютами на фоне тотального снижения интереса к риску. Доллар США так и не закрепился около уровня 58,5 руб./$1, который позволял "медведям" в паре "доллар-рубль" давить валюту вниз. Однако и к 59 руб./$1 американский доллар подобраться не может, так как северокорейские ракеты напрямую не угрожают России. Ближайшие несколько сессий пара "доллар-рубль" проведет в границах 58,55-59,15 руб./$1, от успешности пробоя 59-59,15 руб./$1 будет зависеть дальнейшая динамика в инструменте", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Рубль постепенно слабеет к доллару, в роли основных причин чего выступают два момента. Первый - это ситуация на рынке нефти, а именно закрытие нефтеперерабатывающих заводов в США. Второе - это вопрос привлекательности рублевых активов для нерезидентов, которая зависит от того, насколько ЦБ РФ снизит ставку на ближайшем заседании. От этого зависит и курс пары "доллар-рубль" в октябре. Если ЦБ РФ даст понять, что ставка снижается и будет снижаться быстрыми темпами дальше, то это будет сигналом к тому, что рублевые активы интересны, игра в carry trade может продолжаться, и для резидентов это будет сигналом к покупкам", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 августа на 1,49 копейки, до 58,532 руб./$1, и повысил курс евро на 58,51 копейки, до 70,4316 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 18,67 копейки по отношению к понедельнику и составил 58,6651 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 21,74 копейки по отношению к 28 августа и составил 58,7118 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 69,595 млн, из которых $1 млрд 282,74 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 786,855 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 84,35 копейки к понедельнику - до 70,6367 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 84,76 копейки по отношению к 28 августа и составил 70,6728 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR502,016 млн, из которых EUR201,511 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR300,505 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,78% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п., до 9,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 9,00% годовых.

"Налоговый период августа завершен, рынок межбанковских кредитов остался почти без изменений. Стоит отметить, что налоговый период августа проходил в условиях хронического избытка ликвидности, поэтому никак не повлиял на условия рынка. С началом нового месяца и традиционного притока бюджетных денег мы ожидаем, что Центробанк активизирует усилия по абсорбированию ликвидности", - отметил аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.