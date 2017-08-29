.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил торги во вторник отскоком вверх, ММВБ вышел в "плюс"
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития: рост ВВП РФ в августе превысит 2%
Рост ВВП РФ в августе превысит 2%, объявило Минэкономразвития. В министерстве не исключают, что по итогам года рост также превысит 2%, что выше ожиданий
 
ЦБ гарантировал непрерывность деятельности банка "Открытие"
ЦБ РФ сделал заявление о комплексе мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". Он станет первым банком, в отношении которого применяется новая схема оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора. В тексте ЦБ...
 
Долги до 4 тыс. рублей спишут как подарки
Минфин РФ разрешил кредиторам списывать долги заемщиков на сумму до 4 тыс. руб. как подарки. Вчера опубликовано письмо министерства, позволяющее кредиторам не удерживать НДФЛ (или не сообщать в налоговые органы о невозможности его удержать) при...
 
Как хакеры похищали деньги с банковских счетов компаний
В России выявлено масштабное заражение компьютерным вирусом пользователей крупнейших специализированных сайтов для бухгалтеров, юристов и директоров. С его помощью хакеры регулярно похищали деньги с банковских счетов компаний. Об этом сообщили...
 
29 августа 2017 года 19:30

Рынок акций РФ завершил торги во вторник отскоком вверх, ММВБ вышел в "плюс"

Москва. 29 августа. Снижение российского рынка акций вслед за мировыми площадками из-за возросшей геополитической напряженности в связи с запуском северокорейской ракеты завершилось во вторник отскоком вверх; динамика blue chips оказалась разнополярной, индекс ММВБ вышел в "плюс" на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1989,12 пункта (+0,1%, минимум дня - 1967,11 пункта), индекс РТС - 1067,58 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 58,7 рубля (+0,27 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Мосбиржи" (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,8%), "Россетей" (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%).

Поддержку акциям "Россетей" оказал хороший отчет компании за полугодие по МСФО: скорректированный показатель чистой прибыли составил 70,9 млрд рублей против прибыли в 44,2 млрд рублей за аналогичный период 2016 года.

Выросли на 2,4% акции банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) после заявлений ЦБ РФ о том, что банк продолжит работу в обычном режиме, ЦБ гарантирует непрерывность его деятельности, при этом Банк России будет основным инвестором "Открытия", для чего будут использованы деньги Фонда консолидации банковского сектора.

Во вторник снизились индексы в Азии, проседают Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,9-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) из-за запуска северокорейской ракеты.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.

Негативом для топливно-энергетического комплекса США также стал ураган "Харви", который обрушился на Техас в минувшие выходные, вызвал беспрецедентное наводнение и привел к приостановке работы целого ряда НПЗ, трубопроводов и электростанций.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, в этом случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. Есть и более пессимистичные оценки: ряд экспертов считают, что "Харви" обойдется США более чем в $100 млрд. По мнению страховых брокеров, полная оценка последствий и ущерба займет как минимум несколько недель.

На нефтяном рынке цены во вторник находятся возле месячных минимумов из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,36 за баррель (-0,1% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $45,92 за баррель (-1,4% и -2,7% в понедельник).

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, вторник стал примечателен новым ралли европейской валюты и преодолением ею психологического рубежа $1,2. Теперь трейдеры ожидают, что следующим уровнем сопротивления по евро станет отметка $1,25. Европейские фондовые индексы на фоне укрепления евро просели более чем на 1%.

На глобальные площадки вернулась обеспокоенность геополитической напряженностью после того, как президент США Дональд Трамп жестко прокомментировал очередной пуск баллистической ракеты КНДР. Тем не менее, американские фондовые индексы теряют во вторник символические 0,1-0,2%. На этом фоне российские акции и индексы смогли отыграть большую часть дневных потерь, индексы ММВБ и РТС вернулись на исходные позиции.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, давление на рынки во вторник оказала геополитическая напряженность на Корейском полуострове - произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила в основном над территорией Японии, вызвал опасения жесткой реакции США. Президент США Д.Трамп в начале месяца уже высказывался о необходимости ответных мер со стороны США на агрессивные действия Северной Кореи. Усиление напряженности в Юго-Восточной Азии способствует бегству инвесторов в защитные активы - стоимость тройской унции золота выросла до $1320, обновив максимумы текущего года.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, помимо негативного внешнего фона свою лепту в динамику отдельных бумаг внесли корпоративные отчеты. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,9%) увеличил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 90,7% (до 201 млрд рублей), во втором квартале рост прибыли к первому кварталу составил 122,5 млрд рублей. Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%) снизил прибыль в первом полугодии на 27% (до $120 млн), однако текущий рост котировок драгоценных металлов вполне успешно перекрыл слабый отчет. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на акцию. "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,3%) снизил прибыль в первом полугодии на 90% (до 1,946 млрд рублей), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%) снизило прибыль в первом полугодии на 52% (до 29,9 млрд рублей), "РусГидро" (-0,9%) снизило прибыль в первом полугодии до 22,303 млрд рублей по сравнению с 25,475 млрд рублей годом ранее. "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) заработал в первом полугодии 89,29 млрд рублей прибыли против убытка в размере 103,8 млрд рублей годом ранее.

При столь плотном графике финансовых отчетов существенного влияния на акции не смог оказать рубль, который ослаб, реагируя на снижение аппетита к риску.

После очередного пуска баллистической ракеты с территории Северной Кореи президент США Д.Трамп заявил, что теперь возможны любые варианты. На этом фоне доллар ослаб до минимальных значений с начала 2013 года. В паре евро/доллар был пробит уровень $1,2. Германский DAX снизился не только из-за Северной Кореи, но и на опасениях, что дружелюбные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель в адрес России могут спровоцировать кризис в отношениях ФРГ и США.

Золото продолжило рост на увеличении геополитических рисков, как и коллеги по драгоценному сектору. Кроме того, котировки никеля достигли отметки $11800 за тонну. Фактически среди сырьевых контрактов лишь нефть остается под давлением. Потеря 15% американских перерабатывающих мощностей (или 2,3 млн б/с) будет оказывать негативное влияние на потребление нефти. В регионе Хьюстона ожидается еще около 50 см осадков из-за "Харви", который был разжалован в обыкновенный тропический шторм. Пик наводнения ожидается в ближайшие дни. Однако стоит помнить, что еще до остановки НПЗ компании начали свертывать свою активность на платформах в Мексиканском заливе, что может быть отражено в отчетах за прошлую неделю.

Американские торги пройдут в беспокойствах по поводу возможного втягивания США в ядерный конфликт. Кроме того, Д.Трамп пригрозил выходом из Североамериканского торгового соглашения еще до окончания переговоров, а также продолжает настаивать на включении в бюджет США расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, инвесторы на время впали в минорное состояние, потому что ракета из КНДР пролетела над территорией Японии. Из-за этой ракеты индекс ММВБ не смог преодолеть во вторник августовский максимум 1989,77 пункта, и график локомотива фондового рынка - Сбербанка (MOEX: SBER) - не выглядит слишком сильным (по техническим причинам акции Сбербанка могут снизиться в район 164-165 рублей). В остановке роста фондового рынка ничего страшного нет: если рынок сильный, то какая-то ржавая ракета его не торпедирует. Это уже не первая ракета, которая полетела из КНДР в сторону Японии - раньше они не долетали, а эта перелетела. У индекса ММВБ нижняя граница восходящего канала находится на уровне 1930 пунктов, а горизонтальная поддержка - на уровне 1910 пунктов, которые могут стать целями в случае развития коррекции вниз.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-8,7%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,7%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (-2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,4%).

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+38,2% и +39,7% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,1%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+3,1%).

Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по МСФО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла в 20 раз (до 5 млрд рублей), выручка увеличилась на 10% (до 20 млрд рублей).

Чистая прибыль ПАО "Квадра" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,7 раза в годовом выражении (до 1,63 млрд рублей), выручка увеличилась на 9% (до 26,8 млрд рублей).

Подросли также акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,5%) после выхода сильного отчета за первое полугодие по МСФО, превысившего прогнозы. Банк увеличил за полугодие чистую прибыль по МСФО в 1,67 раза в годовом выражении - до 3,3 млрд рублей. Во втором квартале банк заработал 1,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 25,1% меньше по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали, что во втором квартале 2017 года банк заработал 2 млрд рублей, в первом полугодии - 2,48 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,462 млрд рублей (из них 8,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 августа 2017 года 19:57
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR Globaltrans на 22,5%, сохранив рейтинг "держать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена. Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 19:40
Рубль торгуется вблизи внутридневных минимумов на фоне падения интереса к риску
Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине, торгуясь вблизи внутридневных минимумов из-за падения интереса инвесторов к риску и уходу в защитные активы.    читать дальше
.
29 августа 2017 года 18:55
Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают вслед за ростом UST
Москва. 29 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые вырос на фоне новой волны обострения ситуации вокруг Северной Кореи. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились.    читать дальше
.
29 августа 2017 года 18:35
Индекс ММВБ может опуститься до 1978 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
Российский фондовый рынок во вторник провел большую часть дня в "красной зоне" после усиления напряженности на Корейском полуострове. В среду поведение российских фондовых индексов и рубля будет зависеть от данных API о запасах нефти, выходящих во вторник, а также от реакции нефтяных котировок на...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 16:40
Картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит нейтрально - ИК "ФИНАМ"
"Важных данных по экономике США сегодня нет, поэтому текущие негативные настроения на фондовых рынках сохранятся оконца дня. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит нейтрально. Закрытие недели выше отметки 1960 пунктов открыло "дорогу" для дальнейшего роста,...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 16:31
Фондовые индексы продолжат падать - Dukascopy Bank SA
"На глобальном рынке акций в первую половину сегодняшней торговой сессии наблюдаются активные продажи, вызванные очередным ростом геополитической напряжённости на Корейском полуострове. Произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила в основном над территорией...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 16:22
UBS поднял оценку GDR X5 на 9,5%, подтвердив рейтинг "покупать"
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $43,10 до $47,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками UBS была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 15:49
Евро "напрашивается" на интервенции - eToro
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 15:45
Рубль слабеет к доллару и евро из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам
Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
29 августа 2017 года 15:24
Ставка на золото при текущей цене уже не столь однозначна - УК "Райффайзен Капитал"
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 14:50
"ВТБ Капитал" возобновил анализ РусГидро, рейтинг акций - "покупать"
"ВТБ Капитал" возобновил анализ ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 1,15 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 14:18
Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Слабеющий доллар поддержал товарные рынки и индексы ресурсодобывающих стран. На помощь и без того крепкому на фоне налогового периода рублю пришел тропический ураган на побережье Мексиканского залива, что поддержало нефтяные котировки на близких к максимальным за последний месяц значениях....    читать дальше
.
29 августа 2017 года 13:44
Ожидаемый торговый диапазон - 58,20–59,20 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль дешевеет во вторник в условиях бегства инвесторов в "защитные" активы на фоне роста геополитической напряженности. Некоторую поддержку российской валюте оказывают внешние факторы: продолжающиеся распродажи доллара и подъем цен на "черное золото". Ожидаемый торговый диапазон на сегодня...    читать дальше
.
29 августа 2017 года 13:15
Ориентир на закрытие рынка - 1970-1980 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"
"Рынок корректируется после 6 дней непрерывного роста, что связано прежде всего с внешним фоном. Азиатские площадки и европейские фьючерсы "минусуют" на новостях геополитического характера. Также техническая картина складывается в пользу разворота в случае формирования фигуры "двойная вершина"....    читать дальше
.
29 августа 2017 года 12:45
"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "РусАла" на 12,5%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 8 гонконгских долларов до 9 гонконгских долларов за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.