Рынок акций РФ завершил торги во вторник отскоком вверх, ММВБ вышел в "плюс"

Москва. 29 августа. Снижение российского рынка акций вслед за мировыми площадками из-за возросшей геополитической напряженности в связи с запуском северокорейской ракеты завершилось во вторник отскоком вверх; динамика blue chips оказалась разнополярной, индекс ММВБ вышел в "плюс" на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1989,12 пункта (+0,1%, минимум дня - 1967,11 пункта), индекс РТС - 1067,58 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 58,7 рубля (+0,27 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "Мосбиржи" (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%).

Выросли акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+4,8%), "Россетей" (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%).

Поддержку акциям "Россетей" оказал хороший отчет компании за полугодие по МСФО: скорректированный показатель чистой прибыли составил 70,9 млрд рублей против прибыли в 44,2 млрд рублей за аналогичный период 2016 года.

Выросли на 2,4% акции банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) после заявлений ЦБ РФ о том, что банк продолжит работу в обычном режиме, ЦБ гарантирует непрерывность его деятельности, при этом Банк России будет основным инвестором "Открытия", для чего будут использованы деньги Фонда консолидации банковского сектора.

Во вторник снизились индексы в Азии, проседают Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,9-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) из-за запуска северокорейской ракеты.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.

Негативом для топливно-энергетического комплекса США также стал ураган "Харви", который обрушился на Техас в минувшие выходные, вызвал беспрецедентное наводнение и привел к приостановке работы целого ряда НПЗ, трубопроводов и электростанций.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, в этом случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. Есть и более пессимистичные оценки: ряд экспертов считают, что "Харви" обойдется США более чем в $100 млрд. По мнению страховых брокеров, полная оценка последствий и ущерба займет как минимум несколько недель.

На нефтяном рынке цены во вторник находятся возле месячных минимумов из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,36 за баррель (-0,1% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $45,92 за баррель (-1,4% и -2,7% в понедельник).

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, вторник стал примечателен новым ралли европейской валюты и преодолением ею психологического рубежа $1,2. Теперь трейдеры ожидают, что следующим уровнем сопротивления по евро станет отметка $1,25. Европейские фондовые индексы на фоне укрепления евро просели более чем на 1%.

На глобальные площадки вернулась обеспокоенность геополитической напряженностью после того, как президент США Дональд Трамп жестко прокомментировал очередной пуск баллистической ракеты КНДР. Тем не менее, американские фондовые индексы теряют во вторник символические 0,1-0,2%. На этом фоне российские акции и индексы смогли отыграть большую часть дневных потерь, индексы ММВБ и РТС вернулись на исходные позиции.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, давление на рынки во вторник оказала геополитическая напряженность на Корейском полуострове - произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила в основном над территорией Японии, вызвал опасения жесткой реакции США. Президент США Д.Трамп в начале месяца уже высказывался о необходимости ответных мер со стороны США на агрессивные действия Северной Кореи. Усиление напряженности в Юго-Восточной Азии способствует бегству инвесторов в защитные активы - стоимость тройской унции золота выросла до $1320, обновив максимумы текущего года.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, помимо негативного внешнего фона свою лепту в динамику отдельных бумаг внесли корпоративные отчеты. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (-0,9%) увеличил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 90,7% (до 201 млрд рублей), во втором квартале рост прибыли к первому кварталу составил 122,5 млрд рублей. Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%) снизил прибыль в первом полугодии на 27% (до $120 млн), однако текущий рост котировок драгоценных металлов вполне успешно перекрыл слабый отчет. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал одобрить промежуточные дивиденды в размере $0,14 на акцию. "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,3%) снизил прибыль в первом полугодии на 90% (до 1,946 млрд рублей), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%) снизило прибыль в первом полугодии на 52% (до 29,9 млрд рублей), "РусГидро" (-0,9%) снизило прибыль в первом полугодии до 22,303 млрд рублей по сравнению с 25,475 млрд рублей годом ранее. "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) заработал в первом полугодии 89,29 млрд рублей прибыли против убытка в размере 103,8 млрд рублей годом ранее.

При столь плотном графике финансовых отчетов существенного влияния на акции не смог оказать рубль, который ослаб, реагируя на снижение аппетита к риску.

После очередного пуска баллистической ракеты с территории Северной Кореи президент США Д.Трамп заявил, что теперь возможны любые варианты. На этом фоне доллар ослаб до минимальных значений с начала 2013 года. В паре евро/доллар был пробит уровень $1,2. Германский DAX снизился не только из-за Северной Кореи, но и на опасениях, что дружелюбные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель в адрес России могут спровоцировать кризис в отношениях ФРГ и США.

Золото продолжило рост на увеличении геополитических рисков, как и коллеги по драгоценному сектору. Кроме того, котировки никеля достигли отметки $11800 за тонну. Фактически среди сырьевых контрактов лишь нефть остается под давлением. Потеря 15% американских перерабатывающих мощностей (или 2,3 млн б/с) будет оказывать негативное влияние на потребление нефти. В регионе Хьюстона ожидается еще около 50 см осадков из-за "Харви", который был разжалован в обыкновенный тропический шторм. Пик наводнения ожидается в ближайшие дни. Однако стоит помнить, что еще до остановки НПЗ компании начали свертывать свою активность на платформах в Мексиканском заливе, что может быть отражено в отчетах за прошлую неделю.

Американские торги пройдут в беспокойствах по поводу возможного втягивания США в ядерный конфликт. Кроме того, Д.Трамп пригрозил выходом из Североамериканского торгового соглашения еще до окончания переговоров, а также продолжает настаивать на включении в бюджет США расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, инвесторы на время впали в минорное состояние, потому что ракета из КНДР пролетела над территорией Японии. Из-за этой ракеты индекс ММВБ не смог преодолеть во вторник августовский максимум 1989,77 пункта, и график локомотива фондового рынка - Сбербанка (MOEX: SBER) - не выглядит слишком сильным (по техническим причинам акции Сбербанка могут снизиться в район 164-165 рублей). В остановке роста фондового рынка ничего страшного нет: если рынок сильный, то какая-то ржавая ракета его не торпедирует. Это уже не первая ракета, которая полетела из КНДР в сторону Японии - раньше они не долетали, а эта перелетела. У индекса ММВБ нижняя граница восходящего канала находится на уровне 1930 пунктов, а горизонтальная поддержка - на уровне 1910 пунктов, которые могут стать целями в случае развития коррекции вниз.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-8,7%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,7%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,7%), Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) (-2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,4%).

Выросли акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+38,2% и +39,7% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+7,7%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+6,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,1%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+3,1%).

Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" по МСФО в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла в 20 раз (до 5 млрд рублей), выручка увеличилась на 10% (до 20 млрд рублей).

Чистая прибыль ПАО "Квадра" по МСФО в первом полугодии выросла в 1,7 раза в годовом выражении (до 1,63 млрд рублей), выручка увеличилась на 9% (до 26,8 млрд рублей).

Подросли также акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,5%) после выхода сильного отчета за первое полугодие по МСФО, превысившего прогнозы. Банк увеличил за полугодие чистую прибыль по МСФО в 1,67 раза в годовом выражении - до 3,3 млрд рублей. Во втором квартале банк заработал 1,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 25,1% меньше по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики предполагали, что во втором квартале 2017 года банк заработал 2 млрд рублей, в первом полугодии - 2,48 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,462 млрд рублей (из них 8,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).