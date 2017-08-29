Рынок акций РФ утром просел к 1970 пунктам по ММВБ в рамках коррекции вместе с миром, подросли Polymetal и "Полюс"

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ утром во вторник просел в район 1970 пунктов по индексу ММВБ в рамках коррекции вместе с мировыми площадками после запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1974,17 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1061,57 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 58,59 рубля (+0,15 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%).

Подросли акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%).

Индексы в США в понедельник не показали единой динамики, топливо-энергетический комплекс оказался под ударом из-за урагана "Харви", который обрушился на Техас в минувшие выходные, вызвал беспрецедентное наводнение и привел к приостановке работы целого ряда НПЗ, трубопроводов и электростанций.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, в этом случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. Есть и более пессимистичные оценки: ряд экспертов считают, что "Харви" обойдется США более чем в $100 млрд. По мнению страховых брокеров, полная оценка последствий и ущерба займет как минимум несколько недель.

Хьюстон - четвертый по величине город США, один из крупнейших портов и центров нефтепереработки - пытается справиться с наводнением после урагана "Харви". По оценкам метеорологов, в Хьюстоне и его окрестностях за неделю ожидается годовая норма осадков - 50 дюймов (127 осадков), что является рекордом для Техаса.

Во вторник снизились индексы в Азии, проседают Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 1,2-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,8%) из-за запуска северокорейской ракеты.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.

На нефтяном рынке цены утром во вторник остаются на месячных минимумах из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $51,38 за баррель (-0,1% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $46,65 за баррель (+0,2% и -2,7% в понедельник). Спред цен этих сортов нефти превышал $5 за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

По словам старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, ситуация на внешних фондовых площадках играет на стороне "медведей", инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль по краткосрочным длинным позициям. Однако с середины дня акции могут получить поддержку со стороны "черного золота": в преддверии публикации данных по запасам от Американского института нефти, которые выйдут вечером во вторник, рынок энергоносителей может продолжить рост. Также вечером игроки обратят внимание на данные по индексу потребительского доверия, который способен оказать существенное влияние на рыночные настроения.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, локальную поддержку нефти оказали сообщения о перебоях в поставках нефти из Колумбии и Ливии, а также ослабление доллара. Однако спрос на российские активы оказался под давлением, как и мировые индексы, после запуска Пхеньяном баллистической ракеты, которая пролетела над Японией и упала в океан - это усиливает напряженность между США и Северной Кореей, а также создает риск непредвиденных последствий. Также президент США Дональд Трамп подтвердил свою точку зрения, что отношения между Россией и США рано или поздно нормализуются - эти слова, хотя и вряд ли смогут повлиять на ход торгов, безусловно, представляют интерес.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что новые ракетные испытания КНДР в очередной раз вывели геополитические риски на первый план. Реальная угроза военного конфликта в Корее не способствует стабильности фондовых рынков.

Котировки золота смогли преодолеть отметку $1300 за унцию и устремились к целям $1340-1360; восходящая тенденция, похоже, будет ускоряться.

Нефть, поддерживаемая слухами о продлении соглашения о заморозке добычи еще на три месяца, демонстрирует повышенную волатильность, но остается в рамках диапазона $51,5-53 за баррель. Участники торгов ждут первых данных о последствиях урагана в США, что, по мнению аналитиков, привело к снижению добычи и запасов.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также отмечает, что инвесторы были нервированы очередным запуском ракеты КНДР, вследствие чего фондовые индексы пошли вниз, а золото - вверх, что показывает желание инвесторов пересидеть очередной пуск ракеты в защитном активе. Однако во второй половине дня это давление пойдет на спад, и рынок "поправится".

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, настораживает неожиданный рост акций "Газпрома" накануне, которые, как известно, "растут последними". После роста этих акций следует коррекция рынка. Очень вероятно, что в ближайшее время акции Сбербанка уйдут в коррекцию и потянут за собой остальные blue chips. В момент коррекции акции сектора электроэнергетики будут стоять на месте или даже расти, потому что к ним сейчас большой интерес.

Инвесторы на американском рынке пытаются оценить масштабы последствий урагана "Харви" в Техасе, который привел к "катастрофическому" потопу в прибрежном регионе. Из-за тропического шторма пришлось эвакуировать и закрыть некоторое количество НПЗ, что привело к росту цен на бензин. Жителям Техаса предстоит заново отстраивать свои дома.

В пятницу стартует второй раунд переговоров по NAFTA. Команда Дональда Трампа предпримет попытку пересмотреть некоторые положения торгового договора между США, Канадой и Мексикой. Многие эксперты считают этот договор спорным. Всего планируется провести минимум семь переговоров по "модернизации" соглашения. Миллионы рабочих мест в США и работа тысяч предприятий зависят от условий этого договора. На прошлой неделе Д.Трамп накалил обстановку в преддверии переговоров, когда на встрече со своими сторонниками в Аризоне заявил, что действие NAFTA будет решено "прекратить в какой-то момент".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подешевели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,3%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-2,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,1%).

Выросли акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+5,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+1,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,1%).

Polymetal во вторник опубликовал отчет за полугодие: скорректированная EBITDA снизилась на 12% год к году и составила $257 млн при прогнозах на уровне $263 млн. Компания объясняет сокращение прибыли ростом затрат вследствие укрепления рубля, что было частично компенсировано ростом производства. Между тем поддержку акциям оказали рекомендации совета директоров Polymetal выплатить акционерам дивиденды за полугодие в размере $0,14 на акцию.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,459 млрд руб. (из них 1,569 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).