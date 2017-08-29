Рубль слабеет к доллару и евро из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам

Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 58,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,76 руб./EUR1, повысившись на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 52,7 копейки - до 64,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 августа на 1,49 копейки, до 58,532 руб./$1, и повысил курс евро на 58,51 копейки, до 70,4316 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне усиления ухода инвесторов из рисковых активов в связи с запуском КНДР ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. После очередного ракетного испытания, предпринятого Пхеньяном, президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США не отказывается от рассмотрения любых вариантов действий в отношении КНДР.

Давление на курс рубля оказывает также продолжающийся рост евро в паре с долларом на мировом валютном рынке. В первой половине дня пара "евро-доллар" на Forex достигала $1,207, максимального уровня с начала января 2015 года.

Цены на нефть понижаются в ходе торгов во вторник, так как инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма. Ранее из-за урагана в США приостановили работу около 15% нефтеперерабатывающих мощностей, при этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК снизилась на 0,43% - до $51,2 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,02% - до $46,56 за баррель.

Участники рынка ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 2,24 млн баррелей, резервы нефти уменьшились на 1,55 млн баррелей.

"Рубль дешевеет во вторник в условиях бегства инвесторов в защитные активы на фоне роста геополитической напряженности. Некоторую поддержку российской валюте оказывают внешние факторы, в том числе продолжающиеся распродажи доллара и стабилизация цен на нефть. Нефтяные котировки стабилизировались после разрушительного урагана "Харви", нанесшего ощутимый вред добывающей и перерабатывающей промышленности в Мексиканском заливе. Выступление председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле привело к ослаблению ожиданий игроков относительно повышения процентных ставок, что негативно отразилось на долларе. Давление на американскую валюту оказывает также политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Пхеньян запустил ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в море", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"Окончание налогового периода лишает рубль внутренней поддержки. Впрочем, в условиях избытка ликвидности на денежном рынке российская валюта в августе вряд ли получила существенную поддержку со стороны экспортеров. Глобальное ослабление доллара отвлекает инвесторов от спекуляций с высокодоходными валютами, поскольку позиции базовых валют в данном случае выглядят первичными. Таким образом, рубль, вероятно, продолжит реагировать лишь на расстановку сил на рынке Forex", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Слабеющий доллар поддержал товарные рынки и индексы ресурсодобывающих стран. На помощь и без того крепкому на фоне налогового периода рублю пришел тропический ураган на побережье Мексиканского залива, что поддержало нефтяные котировки на близких к максимальным за последний месяц значениях. Уровень 59 руб./$1 не устоял, однако в паре "евро-рубль" диапазон 69-71 руб./$1 сохранился. Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября, когда пройдут очередные заседание ЦБ РФ и ФРС США", - отметил управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,78% годовых, ставка на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 9,01% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 3 б.п. - до 9,08% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п., до 9,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 9,00% годовых.

"Налоговый период августа завершен, рынок межбанковских кредитов остался почти без изменений. Стоит отметить, что налоговый период августа проходил в условиях хронического избытка ликвидности, поэтому никак не повлиял на условия рынка. С началом нового месяца и традиционного притока бюджетных денег мы ожидаем, что Центробанк активизирует усилия по абсорбированию ликвидности", - отметил В.Евстифеев.