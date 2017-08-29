Картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит нейтрально - ИК "ФИНАМ"

"Важных данных по экономике США сегодня нет, поэтому текущие негативные настроения на фондовых рынках сохранятся оконца дня. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит нейтрально. Закрытие недели выше отметки 1960 пунктов открыло "дорогу" для дальнейшего роста, но потенциал его очень ограничен, максимум 2-3%. Впереди есть два уровня сопротивления: первый на отметке 2010 пунктов и второй на отметке 2060 пункта. Закрытие двух дней подряд ниже 1960 создаст технические предпосылки для дальнейшего снижения", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.