Евро "напрашивается" на интервенции - eToro

"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено широкомасштабным ослаблением доллара, но прежде всего недавний всплеск покупок валюты связан с бездействием европейских властей. В пятницу Драги умолчал о завышенном курсе доллара, а сегодня канцлер Германии Меркель уклончиво ответила на вопрос влияния курса евро на торговый профицит крупнейшей в еврозоне экономики. "Быки" по евро воспринимают такое поведение как "зеленый свет" для дальнейшего открытия "лонгов". Еще одним фактором поддержки роста валюты выступает геополитическая ситуация, которая в очередной раз обострилась с подачи КНДР. Северокорейский фактор не дает доллару проявить свойств резервной валюты, а наоборот, давит на ее курс из опасений жесткой реакции Трампа на провокации Кореи. На этом фоне привлекательность евро выглядит еще выше. Но сегодняшний "штурм" уровня 1,20 не может не вызвать беспокойства монетарных властей. Высокий курс национальной валюты тормозит инфляцию, которая и без того не радует темпами роста. Так что если в ближайшее время евро "не одумается", можно ожидать соответствующих сигналов и намеков от членов ЕЦБ в форме вербальных интервенций с целью ослабления хватки "быков", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.