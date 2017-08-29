Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Слабеющий доллар поддержал товарные рынки и индексы ресурсодобывающих стран. На помощь и без того крепкому на фоне налогового периода рублю пришел тропический ураган на побережье Мексиканского залива, что поддержало нефтяные котировки на близких к максимальным за последний месяц значениях. Уровень 59 не устоял, однако по евро диапазон 69-70 сохранился. Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября, когда пройдут очередные заседание ЦБ РФ и ФРС США", - отмечает управляющий активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.