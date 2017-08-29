Ориентир на закрытие рынка - 1970-1980 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"Рынок корректируется после 6 дней непрерывного роста, что связано прежде всего с внешним фоном. Азиатские площадки и европейские фьючерсы "минусуют" на новостях геополитического характера. Также техническая картина складывается в пользу разворота в случае формирования фигуры "двойная вершина". Помешать развитию коррекции могут корпоративные отчеты. Сегодня результаты публикуют "Лукойл", "Русгидро", "Аэрофлот", Polymetal, "Интер РАО", ЛСР, БСП и "Трансконтейнер". Уже отчитались Polymetal и "Интер РАО", бумаги первого растут на данных о росте выручки и дивиденде в размере $0,14 на акцию, "Интер РАО" снижались на 0,1% на фоне сокращения EBITDA на 11%, но затем вышли в "плюс". Ожидаю, что коррекция не будет стремительно развиваться даже в случае отрицательной динамики на внешних площадках и плохих корпоративных результатах. Ориентир на закрытие рынка - 1970-1980 пунктов по индексу ММВБ. "Лучше рынка" может быть динамика бумаг энергосектора и ритейлеров. "Хуже рынка" - сырьевой сектор и банки", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.