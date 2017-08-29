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Главная / Мнения аналитиков / "Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "РусАла" на 12,5%, подтвердив рейтинг "покупать"
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29 августа 2017 года 12:45
"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "РусАла" на 12,5%, подтвердив рейтинг "покупать"
(добавлен 3-й абзац) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 8 гонконгских долларов до 9 гонконгских долларов за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала" в обзоре, снижение долговой нагрузки "РусАла" и рост доходности свободного денежного потока (эксперты ИК прогнозируют двузначное значение этого показателя уже в 2018 году) будут способствовать увеличению дивидендов компании. Все это, по мнению экспертов, послужит драйверами роста котировок бумаг "РусАла". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 6,1 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,1 гонконгского доллара за штуку.
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29 августа 2017 года 19:57
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans с $8 до $9,80 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг сохранена. Как отмечается в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала" пересмотрели модель оценки... читать дальше
.29 августа 2017 года 19:40
Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль снижается к бивалютной корзине, торгуясь вблизи внутридневных минимумов из-за падения интереса инвесторов к риску и уходу в защитные активы. читать дальше
.29 августа 2017 года 19:30
Москва. 29 августа. Снижение российского рынка акций вслед за мировыми площадками из-за возросшей геополитической напряженности в связи с запуском северокорейской ракеты завершилось во вторник отскоком вверх; динамика blue chips оказалась разнополярной, индекс ММВБ вышел в "плюс" на фоне ослабления рубля. читать дальше
.29 августа 2017 года 18:55
Москва. 29 августа. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают вслед за ростом стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые вырос на фоне новой волны обострения ситуации вокруг Северной Кореи. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка расширились. читать дальше
.29 августа 2017 года 18:35
Российский фондовый рынок во вторник провел большую часть дня в "красной зоне" после усиления напряженности на Корейском полуострове. В среду поведение российских фондовых индексов и рубля будет зависеть от данных API о запасах нефти, выходящих во вторник, а также от реакции нефтяных котировок на... читать дальше
.29 августа 2017 года 16:40
"Важных данных по экономике США сегодня нет, поэтому текущие негативные настроения на фондовых рынках сохранятся оконца дня. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ сейчас выглядит нейтрально. Закрытие недели выше отметки 1960 пунктов открыло "дорогу" для дальнейшего роста,... читать дальше
.29 августа 2017 года 16:31
"На глобальном рынке акций в первую половину сегодняшней торговой сессии наблюдаются активные продажи, вызванные очередным ростом геополитической напряжённости на Корейском полуострове. Произведенный КНДР пуск баллистической ракеты, траектория полета которой проходила в основном над территорией... читать дальше
.29 августа 2017 года 16:22
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 с $43,10 до $47,20 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками UBS была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:49
"Неудержимый евро продолжает "поход на север". Обновив с утра максимумы более чем 2,5-летней давности на отметке 1,2070, валюта пробила важный психологический уровень сопротивления 1,20, сигнализируя о готовности к покорению новых вершин. Ралли пары EUR/USD не в последнюю очередь обусловлено... читать дальше
.29 августа 2017 года 15:45
Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.29 августа 2017 года 15:24
"Сегодняшние новости о продолжении ракетных испытаний со стороны КНДР усилили опасения инвесторов относительно нагнетания конфликта между США и Северной Кореей и спровоцировали спрос на "защитные" активы – золото и казначейские облигации США. Золоту удалось выйти за верхнюю границу многомесячного... читать дальше
.29 августа 2017 года 14:50
"ВТБ Капитал" возобновил анализ ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", составляет 1,15 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.29 августа 2017 года 14:18
Существенного изменения курса рубля можно ждать не раньше середины сентября - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Слабеющий доллар поддержал товарные рынки и индексы ресурсодобывающих стран. На помощь и без того крепкому на фоне налогового периода рублю пришел тропический ураган на побережье Мексиканского залива, что поддержало нефтяные котировки на близких к максимальным за последний месяц значениях.... читать дальше
.29 августа 2017 года 13:44
"Рубль дешевеет во вторник в условиях бегства инвесторов в "защитные" активы на фоне роста геополитической напряженности. Некоторую поддержку российской валюте оказывают внешние факторы: продолжающиеся распродажи доллара и подъем цен на "черное золото". Ожидаемый торговый диапазон на сегодня... читать дальше
.29 августа 2017 года 13:15
"Рынок корректируется после 6 дней непрерывного роста, что связано прежде всего с внешним фоном. Азиатские площадки и европейские фьючерсы "минусуют" на новостях геополитического характера. Также техническая картина складывается в пользу разворота в случае формирования фигуры "двойная вершина".... читать дальше
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