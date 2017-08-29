"Ренессанс Капитал" поднял оценку акций "РусАла" на 12,5%, подтвердив рейтинг "покупать"

(добавлен 3-й абзац)

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 8 гонконгских долларов до 9 гонконгских долларов за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечают аналитики "Ренессанс Капитала" в обзоре, снижение долговой нагрузки "РусАла" и рост доходности свободного денежного потока (эксперты ИК прогнозируют двузначное значение этого показателя уже в 2018 году) будут способствовать увеличению дивидендов компании. Все это, по мнению экспертов, послужит драйверами роста котировок бумаг "РусАла".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 6,1 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,1 гонконгского доллара за штуку.