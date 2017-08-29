Сегодня доходности ОФЗ могут продемонстрировать локальный рост - Промсвязьбанк

"В течение последних двух недель значительных изменений на дальнем конце кривой ОФЗ не наблюдается. В целом группа локальных бондов развивающихся стран не демонстрирует в последние дни однонаправленной динамики. Вчера внешняя конъюнктура для рынка ОФЗ складывалась скорее нейтральной – доходности UST снижались к минимальным отметкам года (в районе 2,12%), цены на нефть марки Brent демонстрировали локальное снижение, теряя около 1%. При этом на ближнем и среднем участках кривой в ходе вчерашних торгов наблюдалось снижение доходностей (на 2 б.п.). Сегодня с утра на глобальных рынках преобладают негативные настроения в

связи с очередным ракетным запуском со стороны Северной Кореи. Сохранение подобных настроений может способствовать локальному росту доходностей ОФЗ (в рамках 1-3 б.п.). В целом большой активности на рынке ОФЗ не наблюдается, и, если история с КНДР не получит продолжения, предпосылок для роста волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни не видим", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.