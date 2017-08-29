"ВТБ Капитал" поднял оценку акций "РусАла" на 12%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUALR) с 6 гонконгских долларов до 6,70 гонконгского доллара за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками "ВТБ Капитала" была подтверждена.

По мнению экспертов инвестбанка, снижение уровня долга "РусАла" во втором полугодии 2017 года и стабильная ситуация на рынке алюминия послужат основанием для запуска ререйтинга бумаг компании. Аналитики ожидают роста значения прогнозного мультипликатора "EV/EBITDA на 2018 год" компании с текущего уровня 4,3х до справедливого 6,0х.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 5,95 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 5,27 гонконгского доллара за штуку.