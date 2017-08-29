Давление на рубль в первой половине дня будет минимальным - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем консолидации основных мировых валюту у уровней закрытия понедельника. Так, рубль еще вчера вечером отыграл восстановление цен на нефть, а отсутствие поддержки со стороны налогового периода не позволит ему продолжить восходящую динамику. При этом и поводов для снижения также не наблюдается – игроки ожидают продолжения роста рынка энергоносителей в ближайшие сессии на фоне снижения запасов в США, а значит, и давление на рубль сегодня в первой половине дня будет минимальным. При этом во второй половине торгов в случае возобновления роста цен на нефть рубль может продолжить укрепляться, в результате чего доллар сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,5 рубля", - предполагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.